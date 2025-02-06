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Haberler Yaşam SAMSUN OKULLAR TATİL Mİ 7 ŞUBAT? Vali Orhan Tavlı'dan son dakika açıklaması! Yarın Samsun'da okullar kapalı mı?
Giriş Tarihi: 06.02.2025 22:47 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 22:50

SAMSUN OKULLAR TATİL Mİ 7 ŞUBAT? Vali Orhan Tavlı'dan son dakika açıklaması! Yarın Samsun'da okullar kapalı mı?

Samsun'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı sebebiyle okulların durumu gündeme geldi. Vali Orhan Tavlı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Böylece Samsun okullar tatil mi sorusu son dakika yanıt buldu. Peki, 7 Şubat Cuma Samsun okullar tatil mi, kapalı mı? İşte yanıtı!

SAMSUN OKULLAR TATİL Mİ 7 ŞUBAT? Vali Orhan Tavlı’dan son dakika açıklaması! Yarın Samsun’da okullar kapalı mı?

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası Samsun'da da kendini hissettiriyor. Vali Orhan Tavlı, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Peki, Samsun okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma yarın Samsun okullar kapalı mı? İşte, yanıtı.

SAMSUN OKULLAR TATİL Mİ 7 ŞUBAT? Vali Orhan Tavlı’dan son dakika açıklaması! Yarın Samsun’da okullar kapalı mı?

SAMSUN OKULLAR TATİL Mİ 7 ŞUBAT?

Samsun Valisi Orhan Tavlı, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

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SAMSUN OKULLAR TATİL Mİ 7 ŞUBAT? Vali Orhan Tavlı’dan son dakika açıklaması! Yarın Samsun’da okullar kapalı mı?

Vali Orhan Tavlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile eğitimi 1 gün ara verildiğini belirterek, "Tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki; Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 7 Şubat Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir.

SAMSUN OKULLAR TATİL Mİ 7 ŞUBAT? Vali Orhan Tavlı’dan son dakika açıklaması! Yarın Samsun’da okullar kapalı mı?

Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de 1 gün idari izinli sayılacaktır" dedi.

SAMSUN OKULLAR TATİL Mİ 7 ŞUBAT? Vali Orhan Tavlı’dan son dakika açıklaması! Yarın Samsun’da okullar kapalı mı?

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası Samsun'da da kendini hissettiriyor. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, sabah saatlerinde beklenen kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile kuvvetli rüzgar ve tipi gibi olumsuzluklar olabileceğini değerlendi.

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