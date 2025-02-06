SAMSUN OKULLAR TATİL Mİ 7 ŞUBAT? Vali Orhan Tavlı’dan son dakika açıklaması! Yarın Samsun’da okullar kapalı mı?

Vali Orhan Tavlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile eğitimi 1 gün ara verildiğini belirterek, "Tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki; Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 7 Şubat Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir.