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SAMSUN OKULLAR TATİL Mİ 7 ŞUBAT? Vali Orhan Tavlı'dan son dakika açıklaması! Yarın Samsun'da okullar kapalı mı?
Giriş Tarihi: 06.02.2025 22:47
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
22:50
SAMSUN OKULLAR TATİL Mİ 7 ŞUBAT? Vali Orhan Tavlı'dan son dakika açıklaması! Yarın Samsun'da okullar kapalı mı?
Samsun'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı sebebiyle okulların durumu gündeme geldi. Vali Orhan Tavlı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Böylece Samsun okullar tatil mi sorusu son dakika yanıt buldu. Peki, 7 Şubat Cuma Samsun okullar tatil mi, kapalı mı? İşte yanıtı!