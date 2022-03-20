Samsun, Ordu ve Trabzon’da yarın okullar tatil mi? 21 Mart pazartesi okullar tatil mi, valilikten açıklama geldi mi?

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Samsun, öğle saatlerinde Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Samsun: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Ordu: Çok bulutlu, kar yağışlı.

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı