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Giriş Tarihi: 20.03.2022 14:54 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 14:54

Samsun, Ordu ve Trabzon’da yarın okullar tatil mi? 21 Mart pazartesi okullar tatil mi, valilikten açıklama geldi mi?

Birçok bölgede turuncu alarmın verildiği yoğun kar yağışı "yarın okullar tatil mi?" sorusunu beraberinde getirdi. Şiddetli kar yağışı alarm bölgeleri başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında devam ediyor. Kar tatili açıklaması için gözler il valiliklerinde. O iller arasında Samsun, Ordu ve Trabzon da bulunuyor. Yeni haftaya başlarken kar yağışının eğitim öğretime nasıl etki edeceği merak konusu. Peki, Samsun'da yarın okullar tatil mi, Ordu'da yarın okullar tatil mi, Trabzon'da yarın okullar tatil mi? İşte cevabı...

Samsun, Ordu ve Trabzon’da yarın okullar tatil mi? 21 Mart pazartesi okullar tatil mi, valilikten açıklama geldi mi?

Sosyal hayata etki eden şiddetli kar yağışı, birçok ilde cuma günü eğitim ve öğretime ara verilmesine neden olmuştu. Hafta sonu etkisini artıran yağışın pazartesi günü için eğitim - öğretime nasıl etki edeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Samsun, Ordu ve Trabzon'da da "yarın okullar tatil mi" sorusu yanıt arıyor. Peki, Samsun, Ordu ve Trabzon'da yarın okullar tatil mi? İşte 21 Mart Pazartesi kar tatili açıklamaları...

Samsun, Ordu ve Trabzon’da yarın okullar tatil mi? 21 Mart pazartesi okullar tatil mi, valilikten açıklama geldi mi?

SAMSUN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Samsun Valiliği, bu hafta pazartesi günü için herhangi bir açıklama yapmadı. Kar tatili açıklaması geldiğinde haberimizde olacak.

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Samsun, Ordu ve Trabzon’da yarın okullar tatil mi? 21 Mart pazartesi okullar tatil mi, valilikten açıklama geldi mi?

ORDU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ordu Valiliği'nden kar tatili açıklaması gelmedi. Geldiğinde haberimizdeki yerini alacak.

Samsun, Ordu ve Trabzon’da yarın okullar tatil mi? 21 Mart pazartesi okullar tatil mi, valilikten açıklama geldi mi?

TRABZON'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Trabzon Valiliği'nden kar tatili açıklaması gelmedi. Geldiğinde haberimizdeki yerini alacak.

Samsun, Ordu ve Trabzon’da yarın okullar tatil mi? 21 Mart pazartesi okullar tatil mi, valilikten açıklama geldi mi?

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Samsun, öğle saatlerinde Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Samsun: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Ordu: Çok bulutlu, kar yağışlı.

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

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