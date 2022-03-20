Samsun, Ordu ve Trabzon’da yarın okullar tatil mi? 21 Mart pazartesi okullar tatil mi, valilikten açıklama geldi mi?

Birçok bölgede turuncu alarmın verildiği yoğun kar yağışı "yarın okullar tatil mi?" sorusunu beraberinde getirdi. Şiddetli kar yağışı alarm bölgeleri başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında devam ediyor. Kar tatili açıklaması için gözler il valiliklerinde. O iller arasında Samsun, Ordu ve Trabzon da bulunuyor. Yeni haftaya başlarken kar yağışının eğitim öğretime nasıl etki edeceği merak konusu. Peki, Samsun'da yarın okullar tatil mi, Ordu'da yarın okullar tatil mi, Trabzon'da yarın okullar tatil mi? İşte cevabı...