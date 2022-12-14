Haberler Yaşam Samsun TOKİ kura çekimi canlı izle 2022: Samsun TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi canlı yayında!

Giriş Tarihi: 14.12.2022 07:10 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 07:10

Samsun TOKİ kura çekimi canlı izle 2022: Samsun TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi canlı yayında!

Samsun TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı yoğun olarak ziyaret edilmeye başlandı. 250 bin TOKİ sosyal konut projesi kura çekilişi il il yapılmaya devam ediyor. Takvime göre, TOKİ Samsun kura çekimi bugün sona erecek. İlkadım, Merkez, Bafra, Canik, Çarşamba, Vezirköprü, Havza, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Asarcık ilçeleri için Samsun TOKİ kura sonuçları canlı yayın ile belli oluyor. Toplam 4 bin 450 konutun hak sahibi 2+1 3+1 isim listesi kurumun resmi sitesi üzerinden öğreniliyor. Engelli, genç ve emekli gibi kategorilerde başvuruları alınan Samsun TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. İşte, 2022 Samsun TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı.