Samsun TOKİ kura çekilişi canlı izle! 2022 Samsun TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, 2+1 3+1 isim listesi nereden öğrenilir?

TOKİ Samsun kura çekimi canlı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Samsun ilinde 4 bin 450 konutun hak sahibini bulacağı çekiliş, diğer illerde olduğu gibi noter huzurunda yapılacak olup canlı olarak yayınlanacak. Emekli, genç ve engelli gibi kategorilerde başvuruları alınan projede Samsun TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. İlkadım, Merkez, Bafra, Canik, Çarşamba, Vezirköprü, Havza, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Asarcık kura sonuçları 2+1 3+1 listesi ile sorgulanıyor. Peki, TOKİ Samsun kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, 2022 Samsun TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 nihai isim listesi!