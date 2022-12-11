Samsun TOKİ kura çekilişi canlı izle! 2022 Samsun TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, 2+1 3+1 isim listesi nereden öğrenilir?

TOKİ 250 bin sosyal konut kura çekilişi il il devam ediyor. Yayınlanan takvime göre, toplam 4 bin 450 konutun sahibini bulacağı TOKİ Samsun kura çekimi tarihi belli oldu. Akabinde Samsun TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı şeklinde araştırmalar hız kazandı. Samsun'da yaşayan vatandaşlar, konut sahibi olup olmadıklarını TOKİ Samsun kura çekilişi canlı yayın ekranı ile öğrenebilecek. İlkadım, Merkez, Bafra, Canik, Çarşamba, Vezirköprü, Havza, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Asarcık 2+1 3+1 listesi kura sonuçları kurumun sitesi üzerinden sorgulanacak. Peki, Samsun TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta, kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte, Samsun TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi...