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Haberler Yaşam Samsun TOKİ kura çekilişi canlı izle! 2022 Samsun TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, 2+1 3+1 isim listesi nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 11.12.2022 07:51 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 07:51

Samsun TOKİ kura çekilişi canlı izle! 2022 Samsun TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, 2+1 3+1 isim listesi nereden öğrenilir?

TOKİ 250 bin sosyal konut kura çekilişi il il devam ediyor. Yayınlanan takvime göre, toplam 4 bin 450 konutun sahibini bulacağı TOKİ Samsun kura çekimi tarihi belli oldu. Akabinde Samsun TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı şeklinde araştırmalar hız kazandı. Samsun'da yaşayan vatandaşlar, konut sahibi olup olmadıklarını TOKİ Samsun kura çekilişi canlı yayın ekranı ile öğrenebilecek. İlkadım, Merkez, Bafra, Canik, Çarşamba, Vezirköprü, Havza, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Asarcık 2+1 3+1 listesi kura sonuçları kurumun sitesi üzerinden sorgulanacak. Peki, Samsun TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta, kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte, Samsun TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi...

Samsun TOKİ kura çekilişi canlı izle! 2022 Samsun TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, 2+1 3+1 isim listesi nereden öğrenilir?

TOKİ Samsun kura çekimi canlı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Samsun ilinde 4 bin 450 konutun hak sahibini bulacağı çekiliş, diğer illerde olduğu gibi noter huzurunda yapılacak olup canlı olarak yayınlanacak. Emekli, genç ve engelli gibi kategorilerde başvuruları alınan projede Samsun TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. İlkadım, Merkez, Bafra, Canik, Çarşamba, Vezirköprü, Havza, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Asarcık kura sonuçları 2+1 3+1 listesi ile sorgulanıyor. Peki, TOKİ Samsun kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, 2022 Samsun TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 nihai isim listesi!

Samsun TOKİ kura çekilişi canlı izle! 2022 Samsun TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, 2+1 3+1 isim listesi nereden öğrenilir?

TOKİ KURA ÇEKİMİ KAYSERİ'DE GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Sonuçlar il il açıklanmaya devam ediyor. 11 Aralık 2022 Pazar bugün Kayseri'de çekiliş gerçekleşiyor

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Samsun TOKİ kura çekilişi canlı izle! 2022 Samsun TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, 2+1 3+1 isim listesi nereden öğrenilir?

TOKİ SAMSUN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Samsun kura çekimi 12-14 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

11 ilçede toplam 4 bin 450 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Samsun BŞB Çok Amaçlı Salon Erol Olçok Katı'nda çekilecek.

Samsun TOKİ kura çekilişi canlı izle! 2022 Samsun TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, 2+1 3+1 isim listesi nereden öğrenilir?

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

12 Aralık: İlkadım, Merkez

13 Aralık: Bafra, Canik, Çarşamba

14 Aralık: Vezirköprü, Havza, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Asarcık

Samsun TOKİ kura çekilişi canlı izle! 2022 Samsun TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, 2+1 3+1 isim listesi nereden öğrenilir?

TOKİ SAMSUN KONUTLARI NEREDE?

Toplam 11 ilçe için TOKİ Samsun kura çekilişi 12 Aralık Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak ve 14 Aralık tarihine kadar devam edecek. İşte, TOKİ Samsun evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları:

SAMSUN İLKADIM: 200 KONUT

SAMSUN MERKEZ: 1700

SAMSUN BAFRA: 500

SAMSUN CANİK: 320

SAMSUN ÇARŞAMBA: 600

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