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Haberler Yaşam SAMSUN TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE | 14 Aralık 2022 Samsun TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi 2+1 3+1 sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 14.12.2022 13:27 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 13:38

SAMSUN TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE | 14 Aralık 2022 Samsun TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi 2+1 3+1 sorgulama ekranı

Samsun TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı yoğun olarak ziyaret edilmeye başlandı. 250 bin TOKİ sosyal konut projesi kura çekilişi il il yapılmaya devam ediyor. Takvime göre, TOKİ Samsun kura çekimi bugün sona erecek. İlkadım, Merkez, Bafra, Canik, Çarşamba, Vezirköprü, Havza, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Asarcık ilçeleri için Samsun TOKİ kura sonuçları canlı yayın ile belli oluyor. Toplam 4 bin 450 konutun hak sahibi 2+1 3+1 isim listesi kurumun resmi sitesi üzerinden öğreniliyor. Engelli, genç ve emekli gibi kategorilerde başvuruları alınan Samsun TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. İşte, 2022 Samsun TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

SAMSUN TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE | 14 Aralık 2022 Samsun TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi 2+1 3+1 sorgulama ekranı

Samsun TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı arama geçmişlerindeki yerini koruyor. TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kura takvimine göre, 12 Aralık'ta açıklanmaya başlayan Samsun TOKİ kura çekilişi bugün sona erecek. 14 Aralık Çarşamba bugün Vezirköprü, Havza, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Asarcık ilçeleri için kura çekilecek. 11 ilçede inşa edilecek toplam 4 bin 450 konutun hak sahipleri Samsun TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı aracılığıyla sorgulanabilecek. Noter huzurunda çekilen kuraların ardından 2+1 3+1 isim listesi bilgilerine kurumun resmi sitesi üzerinden erişilebilecek. Peki, Samsun TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama ve 2+1 3+1 isim listesi…

SAMSUN TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE | 14 Aralık 2022 Samsun TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi 2+1 3+1 sorgulama ekranı

TOKİ KURA ÇEKİMİ SAMSUN VE ÇORUM'DA GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Sonuçlar il il açıklanmaya devam ediyor. 14 Aralık 2022 Çarşamba bugün Samsun ve Çorum'da çekiliş gerçekleşiyor.

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SAMSUN TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE | 14 Aralık 2022 Samsun TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi 2+1 3+1 sorgulama ekranı

TOKİ SAMSUN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Samsun kura çekimi 12-14 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

11 ilçede toplam 4 bin 450 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Samsun BŞB Çok Amaçlı Salon Erol Olçok Katı'nda çekiliyor.

SAMSUN TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE | 14 Aralık 2022 Samsun TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi 2+1 3+1 sorgulama ekranı

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

12 Aralık: İlkadım, Merkez

13 Aralık: Bafra, Canik, Çarşamba

14 Aralık: Vezirköprü, Havza, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Asarcık

SAMSUN TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE | 14 Aralık 2022 Samsun TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi 2+1 3+1 sorgulama ekranı

TOKİ SAMSUN KONUTLARI NEREDE?

Toplam 11 ilçe için TOKİ Samsun kura çekilişi 12 Aralık Pazartesi günü saat 10.00'da başladı ve 14 Aralık tarihinde sona erecek. İşte, TOKİ Samsun evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları:

SAMSUN İLKADIM: 200 KONUT

SAMSUN MERKEZ: 1700

SAMSUN BAFRA: 500

SAMSUN CANİK: 320

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