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Haberler Yaşam Samsun'da 1 milyon 253 bin liralık vurgun yaptı: Bakın nerede yakalandı!
Giriş Tarihi: 23.02.2024 16:33 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 16:33

Samsun'da 1 milyon 253 bin liralık vurgun yaptı: Bakın nerede yakalandı!

Samsun'da telefon dolandırıcıları kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. 65 yaşındaki Necla A.'nın 1 milyon 200 bin liralık ziynet eşyasını ve 53 bin 500 lirasını aldı. Talihsiz kadının şikayeti üzerine polis ekipleri düğmeye bastı. Şüpheli I.E.A.'nın yakalandığı yer herkesi şoka uğrattı.

DHA
Samsun’da 1 milyon 253 bin liralık vurgun yaptı: Bakın nerede yakalandı!

Olay, Samsun'un İlkadım İlçesi'nde iki gün önce yaşandı. İddiaya göre, Necla A.'yı arayıp kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheli, kadının kimlik bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçtiğini, suça karıştığını ve kurtaracağını söyledi.

Samsun’da 1 milyon 253 bin liralık vurgun yaptı: Bakın nerede yakalandı!

Söylenenlere inanan Necla A., değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olan altın, bilezik, takı ve gram altın ile 53 bin 500 lirasını şüpheliye teslim etti ancak bir süre sonra dolandırıldığını fark edip, durumu polis bildirdi.

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Samsun’da 1 milyon 253 bin liralık vurgun yaptı: Bakın nerede yakalandı!

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin I.E.A. olduğunu belirledi. Şüphelinin Samsun'dan Adana'ya gittiğini tespit eden ekipler, içinde olduğu yolcu otobüsünü, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde durdurdu.

Samsun’da 1 milyon 253 bin liralık vurgun yaptı: Bakın nerede yakalandı!

Çaldığı ziynet eşyası ve parayla yakalanıp gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Samsun’da 1 milyon 253 bin liralık vurgun yaptı: Bakın nerede yakalandı!

Emniyette çalınan eşyaları kendisine teslim edilen Necla A. ise "Allah'ım devletimize zeval vermesin. Samsun polisine çok teşekkür ederim. Allah razı olsun" dedi.

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