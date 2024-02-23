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Samsun'da 1 milyon 253 bin liralık vurgun yaptı: Bakın nerede yakalandı!
Giriş Tarihi: 23.02.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
16:33
Samsun'da 1 milyon 253 bin liralık vurgun yaptı: Bakın nerede yakalandı!
Samsun'da telefon dolandırıcıları kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. 65 yaşındaki Necla A.'nın 1 milyon 200 bin liralık ziynet eşyasını ve 53 bin 500 lirasını aldı. Talihsiz kadının şikayeti üzerine polis ekipleri düğmeye bastı. Şüpheli I.E.A.'nın yakalandığı yer herkesi şoka uğrattı.