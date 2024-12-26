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Samsun’da balıkçı teknesi battı 2 can aranıyor: Arama çalışmalarında son durum ne?
Giriş Tarihi: 26.12.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
12:22
Samsun’da balıkçı teknesi battı 2 can aranıyor: Arama çalışmalarında son durum ne?
Samsun'da avlanmak için Karadeniz'e açılan Muhammer Sevgili ve Halil Kayış'ın teknesi alabora oldu. İki balıkçıyı arama çalışmaları 4'üncü gününde de devam ederken, Halil Kayış'ın babası Ağabey Kayış "O gece fırtına olmuş. 15 dakika fırtına vurmuş" diye konuştu. İşte detaylar…