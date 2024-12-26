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Haberler Yaşam Samsun’da balıkçı teknesi battı 2 can aranıyor: Arama çalışmalarında son durum ne?
Giriş Tarihi: 26.12.2024 12:22 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 12:22

Samsun’da balıkçı teknesi battı 2 can aranıyor: Arama çalışmalarında son durum ne?

Samsun'da avlanmak için Karadeniz'e açılan Muhammer Sevgili ve Halil Kayış'ın teknesi alabora oldu. İki balıkçıyı arama çalışmaları 4'üncü gününde de devam ederken, Halil Kayış'ın babası Ağabey Kayış "O gece fırtına olmuş. 15 dakika fırtına vurmuş" diye konuştu. İşte detaylar…

İHA
Samsun’da balıkçı teknesi battı 2 can aranıyor: Arama çalışmalarında son durum ne?

Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde 22 Aralık gecesi avlanmak için Costal Limanı'ndan tekneyle denize açılan Muhammer Sevgili (50) ve Halil Kayış (45) kayboldu.

Samsun’da balıkçı teknesi battı 2 can aranıyor: Arama çalışmalarında son durum ne?

Kayıp balıkçılar için 114 kişinden oluşan deniz polisleri, Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Kayıp şahıslar denizden, karadan ve havadan aranıyor.

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Samsun’da balıkçı teknesi battı 2 can aranıyor: Arama çalışmalarında son durum ne?

Kayıpların yakınları deniz kenarından biran olsun ayrılmıyor. Gelecek iyi bir haberi bekleyen vatandaşlar, arama çalışmalarını anbean takip ediyor. Kayıp balıkçılarla ilgili şu ana kadar bir ize rastlanmadı. 6 metrelik ahşap tekneyle denize açıldıktan sonra kaybolan balıkçıları arama çalışmaları 4'üncü günde de devam ediyor.

Samsun’da balıkçı teknesi battı 2 can aranıyor: Arama çalışmalarında son durum ne?

YAKINLARININ UMUTLU BEKLEYİŞİ

Halil Kayış'ın babası Ağabey Kayış, "Benim deniz kenarında teknem vardı. Onu çekmeye gittim. Dediler 'Halil gelmemiş'. Hala arıyoruz ama yok. O gece fırtına olmuş. '15 dakika fırtına vurmuş, sonra da geçmiş' diyorlar. 4 gün oldu hala bulunamadı" dedi.

Samsun’da balıkçı teknesi battı 2 can aranıyor: Arama çalışmalarında son durum ne?

Halil Kayış'ın dayısının oğlu Dursun Büyükkeskin, "Burada bekliyoruz. Ne kayık var ne bir kişi var. Bunlar balıkçı oldukları için pazar akşamı balığa çıktılar. Dalga olmuş ve ondan sonra daha yoklar. 4 gündür bulunamadılar. Uzun yıllardır balıkçılık yapıyorlardı" diye konuştu.

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