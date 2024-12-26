Samsun’da balıkçı teknesi battı 2 can aranıyor: Arama çalışmalarında son durum ne?

Halil Kayış'ın dayısının oğlu Dursun Büyükkeskin, "Burada bekliyoruz. Ne kayık var ne bir kişi var. Bunlar balıkçı oldukları için pazar akşamı balığa çıktılar. Dalga olmuş ve ondan sonra daha yoklar. 4 gündür bulunamadılar. Uzun yıllardır balıkçılık yapıyorlardı" diye konuştu.