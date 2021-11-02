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Giriş Tarihi: 02.11.2021 15:54 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 16:01

Samsun'da eski karısını ve kocasını rehin almıştı! Polis ısırarak kurtardı

Samsun'da bir kişi eski karısı ve kocasını evlerinde bıçakla rehin alınca olaya müdahale eden polis saldırganın bileğini ısırarak rehineleri kurtardı.

İHA
Samsun’da eski karısını ve kocasını rehin almıştı! Polis ısırarak kurtardı
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Samsun’da eski karısını ve kocasını rehin almıştı! Polis ısırarak kurtardı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi.

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Samsun’da eski karısını ve kocasını rehin almıştı! Polis ısırarak kurtardı

Edinilen bilgiye göre, bir kişinin elinde bıçak eski karısı ile karısının yeni kocasını evlerinde rehin aldığı ihbarı Samsun polisini alarma geçirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Samsun’da eski karısını ve kocasını rehin almıştı! Polis ısırarak kurtardı

Evin kapısının kilitli olması üzerine içeri giremeyen polis olay yerine müzakereci polis çağırdı.

Samsun’da eski karısını ve kocasını rehin almıştı! Polis ısırarak kurtardı

Müzakereci polis beklendiği sırada içeriden feryat seslerinin duyulması üzerine olay yerine koçbaşı ile kapıyı kırıp içeri girmesi için Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri istendi.

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