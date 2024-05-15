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Samsun'da ilginç olay! Eczaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı: Yaşayan ölü gibiyim
Giriş Tarihi: 15.05.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
15:11
Samsun'da ilginç olay! Eczaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı: Yaşayan ölü gibiyim
Samsun'un Yakakent ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. İlaçlarını almak için eczaneye uğrayan 67 yaşındaki Şaban Er, çalışanlar "Ölü görünüyorsun, ilaç veremeyiz." deyince büyük şok yaşadı. Konunun nedeni ise bir hayli ilginç! İşte detaylar...