Samsun’da ilginç olay! Eczaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı: Yaşayan ölü gibiyim

"KONTROL ETMEDEN BİR TUŞLA 'ÖLDÜ' YAPIYOR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Şaban Er, ölü olarak hayatına devam ettiğini belirterek, "3 Mayıs'ta sağlık ocağına ilaç yazdırmaya gittim. İlaçlarımın bir kısmını aldım, bir kısmı olmadığı için 6 Mayıs'ta geleceğini söylediler. İlaçlarımı beklerken benim gibi adı Şaban Er olan Alaçam ilçesindeki bir kişi Bafra Devlet Hastanesi aciline kaldırılıyor.