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Giriş Tarihi: 15.05.2024 15:01 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 15:11

Samsun'da ilginç olay! Eczaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı: Yaşayan ölü gibiyim

Samsun'un Yakakent ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. İlaçlarını almak için eczaneye uğrayan 67 yaşındaki Şaban Er, çalışanlar "Ölü görünüyorsun, ilaç veremeyiz." deyince büyük şok yaşadı. Konunun nedeni ise bir hayli ilginç! İşte detaylar...

İHA
Samsun’da ilginç olay! Eczaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı: Yaşayan ölü gibiyim

Samsun'un Yakakent ilçesinde yaşayan, emekli 2 çocuk babası Şaban Er, 3 Mayıs'ta ilaç almak için eczaneye gitti. İlaçlarının bir kısmını alan Er, eczacının kalanını 6 Mayıs'ta alabileceğini söylemesi üzerine evine döndü.

Samsun’da ilginç olay! Eczaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı: Yaşayan ölü gibiyim

HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Şaban Er, 6 Mayıs'ta yeniden eczaneye gittiğinde çalışanlar, ilaçlarını alamayacağını belirtti. Er, nedenini sorduğunda 'Ölü görünüyorsun' dediklerinde şok yaşadı. Nüfus Müdürlüğü'nün yolunu tutan Er, buradan da aynı cevabı aldı.

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Samsun’da ilginç olay! Eczaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı: Yaşayan ölü gibiyim

Er konunun sebebini araştırdığında; 3 Mayıs günü kendisiyle aynı isim ve soy isimdeki Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan başka bir kişinin kimliksiz şekilde Bafra Devlet Hastanesi acil servisine götürüldüğünü, 5 Mayıs'ta hayatını kaybettiğini, hastane çalışanlarının ise ölüm raporunu hazırlarken kontrol etmediğini öğrendi.

Samsun’da ilginç olay! Eczaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı: Yaşayan ölü gibiyim

"KONTROL ETMEDEN BİR TUŞLA 'ÖLDÜ' YAPIYOR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Şaban Er, ölü olarak hayatına devam ettiğini belirterek, "3 Mayıs'ta sağlık ocağına ilaç yazdırmaya gittim. İlaçlarımın bir kısmını aldım, bir kısmı olmadığı için 6 Mayıs'ta geleceğini söylediler. İlaçlarımı beklerken benim gibi adı Şaban Er olan Alaçam ilçesindeki bir kişi Bafra Devlet Hastanesi aciline kaldırılıyor.

Samsun’da ilginç olay! Eczaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı: Yaşayan ölü gibiyim

Üzerinde de kimlik olmadığı için Bafra Devlet Hastanesi bunu kimliği olmadan acilden kabul ediyor. 3 ve 4 Mayıs günü hastanede yatıyor. 5 Mayıs günü vefat ediyor. Bafra Devlet Hastanesi personeli ölüm raporunu hazırlarken adı Şaban Er olan birini kontrol etmeden bir tuşla öldü yapıyor" dedi.

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