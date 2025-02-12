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Samsun'da yarın okullar tatil mi? 13 Şubat 2025 Perşembe için gözler Samsun Valiliği kar tatili açıklamasında!
Giriş Tarihi: 12.02.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
14:06
Samsun'da yarın okullar tatil mi? 13 Şubat 2025 Perşembe için gözler Samsun Valiliği kar tatili açıklamasında!
Samsun'da yarın okullar tatil mi sorusu şehir sakinlerinin gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz gün bazı ilçelerde taşımalı eğitime 1 günlük ara verilmişti. Yeni günde devam eden kar yağışı nedeniyle gözler Samsun Valiliği ve ilçelerin kaymakamlık açıklamalarına döndü. Peki; 13 Şubat 2025 Perşembe Samsun'da okullar tatil mi, kar tatili açıklaması geldi mi?