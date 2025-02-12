Samsun’da yarın okullar tatil mi? 13 Şubat 2025 Perşembe için gözler Samsun Valiliği kar tatili açıklamasında!

Samsun'da yarın okul var mı yok mu sorusunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahminleri değerlendirmeye alınıyor. Konuyla ilgili öğrencilerin gözü kulağı kar tatili açıklamalarında. Peki; 13 Şubat Samsun'da okullar tatil mi?