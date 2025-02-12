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Haberler Yaşam Samsun'da yarın okullar tatil mi? 13 Şubat 2025 Perşembe için gözler Samsun Valiliği kar tatili açıklamasında!
Giriş Tarihi: 12.02.2025 14:03 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 14:06

Samsun'da yarın okullar tatil mi? 13 Şubat 2025 Perşembe için gözler Samsun Valiliği kar tatili açıklamasında!

Samsun'da yarın okullar tatil mi sorusu şehir sakinlerinin gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz gün bazı ilçelerde taşımalı eğitime 1 günlük ara verilmişti. Yeni günde devam eden kar yağışı nedeniyle gözler Samsun Valiliği ve ilçelerin kaymakamlık açıklamalarına döndü. Peki; 13 Şubat 2025 Perşembe Samsun'da okullar tatil mi, kar tatili açıklaması geldi mi?

Samsun’da yarın okullar tatil mi? 13 Şubat 2025 Perşembe için gözler Samsun Valiliği kar tatili açıklamasında!

Samsun'da yarın okul var mı yok mu sorusunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahminleri değerlendirmeye alınıyor. Konuyla ilgili öğrencilerin gözü kulağı kar tatili açıklamalarında. Peki; 13 Şubat Samsun'da okullar tatil mi?

Samsun’da yarın okullar tatil mi? 13 Şubat 2025 Perşembe için gözler Samsun Valiliği kar tatili açıklamasında!

SAMSUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Samsun'da 13 Şubat perşembe günü kar tatili olduğu yönünde henüz bir açıklama yok. Kar tatili açıklamaları Samsun Valiliği üzerinden takip ediliyor.

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Samsun’da yarın okullar tatil mi? 13 Şubat 2025 Perşembe için gözler Samsun Valiliği kar tatili açıklamasında!

12 Şubat Çarşamba günü Samsun'un Alaçam, Asarcık ve Ladik ilçelerinde taşımalı eğitime ara verilmişti.

Yeni ders gününde hava durumu tahminleri kontrol ediliyor.

Samsun’da yarın okullar tatil mi? 13 Şubat 2025 Perşembe için gözler Samsun Valiliği kar tatili açıklamasında!

SAMSUN HAVA DURUMU

Samsun'da hava çk bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç ve ve yüksek kesimleri kar yağışlı seyrediyor. Sıcaklık ise 8 derece.

Samsun’da yarın okullar tatil mi? 13 Şubat 2025 Perşembe için gözler Samsun Valiliği kar tatili açıklamasında!
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