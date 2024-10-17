Giriş Tarihi: 17.10.2024 08:12
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024
08:12
Sanayi ustası dolandırıcı çıktı! Araba sanayiden çıkamadı
Bakım onarım için aracını tamirciye götüren vatandaş, eksik parça ve yeni arızalar iddiasıyla parça parça toplamda 140 bin lira para ödeme yaptı. Aradan geçen 6 ayda, bakımı yapılmayan araç çalışamaz hale getirildi. Organize sanayii sitesi içerisinde uzunca bir süre işlem görmeden sabit kalan araç, sanayii sitesi kuralları gereği yediemin otoparkına çekildi. Dolandırıldığını anlayan araç sahibi soluğu savcılıkta aldı.