Sanayi ustası dolandırıcı çıktı! Araba sanayiden çıkamadı

Sanayiye gittiğimde sürerek götürdüğüm aracı, çekiciyle yediemin otoparkına kaldırdıklarını öğrendim. Aracımın bakım görmediği gibi üzerindeki parçaların da söküldüğünü, bahsettiği tamirci dükkanıyla hiçbir bağı olmadığını öğrenince savcılığa şikâyette bulundum. 135 bin 700 lira ödeme yaptım ancak zararım çok daha fazla. Ödemenin bir kısmını kredi çekerek yaptım. Aracımın otopark ücreti birikiyor ve tamir edilmesi gerekiyor. Aracı tamir edip aldığı fazla paraları ödeyeceğini söylemesine rağmen hiçbir şey yapmadı. Mağdur durumdayım." dedi.