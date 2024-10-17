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Giriş Tarihi: 17.10.2024 08:12 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 08:12

Sanayi ustası dolandırıcı çıktı! Araba sanayiden çıkamadı

Bakım onarım için aracını tamirciye götüren vatandaş, eksik parça ve yeni arızalar iddiasıyla parça parça toplamda 140 bin lira para ödeme yaptı. Aradan geçen 6 ayda, bakımı yapılmayan araç çalışamaz hale getirildi. Organize sanayii sitesi içerisinde uzunca bir süre işlem görmeden sabit kalan araç, sanayii sitesi kuralları gereği yediemin otoparkına çekildi. Dolandırıldığını anlayan araç sahibi soluğu savcılıkta aldı.

Batuhan ALTINBAŞ
Sanayi ustası dolandırıcı çıktı! Araba sanayiden çıkamadı

İstanbul Pendik'te yaşayan Abdülkadir Tabak, bakım onarım yaptırmak için İkitelli Organize Sanayi Bölgesine gitti. Burada bir tamirci dükkânının ortağı olduğunu söyleyen Mustafa Bedirhan Kayan ile tanıştı. Aracın 20 bin lira karşılığında 30 gün içinde tamir edilip teslim edileceğini söyleyen Kayan, bir süre sonra aracın farklı arızaları bulunduğunu belirterek 51 bin lira istedi.

Sanayi ustası dolandırıcı çıktı! Araba sanayiden çıkamadı

O kadar parası olmayan Tabak, kredi çekerek Kayan'ın eşinin hesabına gönderdi. Aracını teslim alacağı günü bekleyen Tabak, bu kez eksik parça denilerek istenen 15 bin 700 lirayı da yine Kayan'ın eşinin hesabına gönderdi. Bir süre sonra aracın eksik olduğu iddia edilen parçasının aracın üretici ülkesi Güney Kore'den geleceğini öne sürerek 69 bin lira isteyen Kayan, para vermek istemeyen Tabak'a kredi kartı bilgilerini verirse taksit yapabileceğini söyledi.

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Sanayi ustası dolandırıcı çıktı! Araba sanayiden çıkamadı

Aracına kavuşma umuduyla kredi kartı bilgilerini veren Tabak'ın kartı, bir matbaa firmasından kullanıldı. Olanlara anlam veremeyen Tabak, tamirci dükkânına giderek aracının akıbetini sordu. Dükkân sahibi, bahsedilen tamirciyle iş ilişkisi olmadığını ve Tabak'ın aracının orada bakım onarım görmediğini anlatınca dolandırıldığını anlayan Tabak, savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. Ayrıca araç, bırakıldığı yerde uzunca süre beklediği için sanayi sitesi kuralları gereği yediemin otoparkına çekildi.

Sanayi ustası dolandırıcı çıktı! Araba sanayiden çıkamadı

"SÜREREK GÖTÜRDÜM, ÇEKİCİYLE KALDIRMIŞLAR"

20 bin liraya bakım yaptırmayı beklerken aracı çalışamaz hale gelen Tabak SABAH'a konuştu. Güçlükle ulaştığı sözde tamircinin parasını geri vereceğini söylemesine rağmen vermediğini aktaran Tabak, "Aracımın bakım için İkitelli Sanayi Sitesine götürdüm. Burada Mustafa Kayan ile tanıştım. Burada bir firmanın ortağı olduğunu belirterek aracımı 30 gün geçmeden teslim edeceğini söyledi. Ancak sürekli oyaladı ve para istedi.

Sanayi ustası dolandırıcı çıktı! Araba sanayiden çıkamadı

Sanayiye gittiğimde sürerek götürdüğüm aracı, çekiciyle yediemin otoparkına kaldırdıklarını öğrendim. Aracımın bakım görmediği gibi üzerindeki parçaların da söküldüğünü, bahsettiği tamirci dükkanıyla hiçbir bağı olmadığını öğrenince savcılığa şikâyette bulundum. 135 bin 700 lira ödeme yaptım ancak zararım çok daha fazla. Ödemenin bir kısmını kredi çekerek yaptım. Aracımın otopark ücreti birikiyor ve tamir edilmesi gerekiyor. Aracı tamir edip aldığı fazla paraları ödeyeceğini söylemesine rağmen hiçbir şey yapmadı. Mağdur durumdayım." dedi.

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