Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sandalye kavgası kanlı bitti! Katilin sözleri yok artık dedirtti! "Bıçağı iyi soktum baba..."
Giriş Tarihi: 13.04.2025 11:36 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 11:36

Sandalye kavgası kanlı bitti! Katilin sözleri yok artık dedirtti! "Bıçağı iyi soktum baba..."

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düğün sonrası caddeye bırakılan sandalyeler nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada taksici Özcan Özkan (42) hayatını kaybetti, oğlu Ada Özkan (19) ise yaralandı. Olay sonrası tutuklanan Can Erdoğan (29) hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. Hazırlanan iddianamede, Can Erdoğan'ın, Özkan'ı bıçakladıktan sonra "Bıçağı iyi soktum baba" diye bağırarak olay yerinden uzaklaştığı tanık ifadelerine yansıdı.

DHA
Sandalye kavgası kanlı bitti! Katilin sözleri yok artık dedirtti! Bıçağı iyi soktum baba...

Olay, 8 Ağustos 2024 gecesi Çorlu'nun Şeyhsinan Mahallesi Mandıracı Caddesi üzerinde meydana geldi. Taksici Özcan Özkan ve oğlu Ada Özkan, düğün sonrası caddeyi kapatan sandalyeleri kenara çekmek isterken çevredeki grupla tartışma yaşadı.

Sandalye kavgası kanlı bitti! Katilin sözleri yok artık dedirtti! Bıçağı iyi soktum baba...

Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Özcan Özkan göğsünden, Ada Özkan ise bacağından bıçaklandı. Yaralı halde direksiyon başına geçen Ada Özkan, babasını hastaneye götürmek üzere yola çıktı ancak bir süre sonra bayıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sandalye kavgası kanlı bitti! Katilin sözleri yok artık dedirtti! Bıçağı iyi soktum baba...

O esnada yoldan geçen bir motokurye durumu fark ederek 112'yi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özcan Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ada Özkan hastaneye kaldırıldı.

Sandalye kavgası kanlı bitti! Katilin sözleri yok artık dedirtti! Bıçağı iyi soktum baba...

CİNAYETİN ARDINDAN YAKALAMA VE İDDİANAME

Olay sonrası Can Erdoğan, eşi Ebru Erdoğan (32) ve Mert Özdoğan (20) tutuklandı. Ebru Erdoğan ve Mert Özdoğan daha sonra serbest bırakılırken, Can Erdoğan tutuklu yargılanmaya devam ediyor. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı iddianamede Can Erdoğan hakkında müebbet hapis ve 8 aydan 18 aya kadar hapis cezası istedi.

Sandalye kavgası kanlı bitti! Katilin sözleri yok artık dedirtti! Bıçağı iyi soktum baba...

TACİZ İDDİASIYLA KAVGAYA DAHİL OLDU

İddianamede, Can Erdoğan'ın olaya "karısının taciz edildiği" iddiasıyla dahil olduğu ve cebinden çıkardığı kelebek tabir edilen bıçakla Özcan Özkan'ı göğsünden bıçakladığı belirtildi. Tanık ifadelerine göre Erdoğan olay yerinden kaçarken "Bıçağı iyi soktum baba" şeklinde bağırarak uzaklaştı.