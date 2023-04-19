Sandık görevlisi ücreti 2023: 14 Mayıs YSK Sandık görevli ücreti ne kadar, nasıl hesaplanır, başvuru şartları neler?

Türkiye Genel Seçimleri 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. Sandık görevlisi ücreti 2023 miktarı için araştırmalar başladı. Seçime sayılı günler kala görevli olmak isteyen vatandaşlar sorguluyor. Oy kullanma yerleri de geçtiğimiz gün vatandaşlar ile yurtiçi seçmen kaydı sorgulama ekranı üzerinden paylaşıldı. YSK sandık görevli ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl hesaplanır, görevli olma şartları neler soruları yanıt arıyor. Oy verme sürecinde yardımcı olacaklar belirleniyor. İşte, sandık görevlisi ücreti 2023…