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Haberler Yaşam Sandık görevlisi ücreti 2023: 14 Mayıs YSK Sandık görevli ücreti ne kadar, nasıl hesaplanır, başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 19.04.2023 12:39 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 12:39

Sandık görevlisi ücreti 2023: 14 Mayıs YSK Sandık görevli ücreti ne kadar, nasıl hesaplanır, başvuru şartları neler?

Türkiye Genel Seçimleri 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. Sandık görevlisi ücreti 2023 miktarı için araştırmalar başladı. Seçime sayılı günler kala görevli olmak isteyen vatandaşlar sorguluyor. Oy kullanma yerleri de geçtiğimiz gün vatandaşlar ile yurtiçi seçmen kaydı sorgulama ekranı üzerinden paylaşıldı. YSK sandık görevli ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl hesaplanır, görevli olma şartları neler soruları yanıt arıyor. Oy verme sürecinde yardımcı olacaklar belirleniyor. İşte, sandık görevlisi ücreti 2023…

Sandık görevlisi ücreti 2023: 14 Mayıs YSK Sandık görevli ücreti ne kadar, nasıl hesaplanır, başvuru şartları neler?

Sandık görevlisi olma şartları ve ücreti gündemdeki yerini aldı. 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerinin belirleneceği seçimler için geri sayım başladı. Aday listeleri YSK ile paylaşıldı. Seçim süresince sayım, belgeleme işlerinde görev alacak adaylar belirlenecek. Sandık görevli ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl hesaplanır soruları yanıt arıyor. 81 ilde özellikle okullarda seçim merkezleri kurulacak. İşte, seçim görevlisi ücreti 2023…

Sandık görevlisi ücreti 2023: 14 Mayıs YSK Sandık görevli ücreti ne kadar, nasıl hesaplanır, başvuru şartları neler?

YSK SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

YSK seçim takvimi adım adım ilerlerken henüz süreçte görev alacak sandık görevlilerin başvurularına dair tarih henüz paylaşılmadı.

Başvuru tarihleri açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

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Sandık görevlisi ücreti 2023: 14 Mayıs YSK Sandık görevli ücreti ne kadar, nasıl hesaplanır, başvuru şartları neler?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Henüz başvurularının alınmadığı seçim görevlileri için güncel ücretler de duyurulmadı. Bu noktada geçtiğimiz seçim dönemlerine bakılıyor.

2019 yılında yerel yönetimler tarafından belirlenen seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı.

Sandık görevlisi ücreti 2023: 14 Mayıs YSK Sandık görevli ücreti ne kadar, nasıl hesaplanır, başvuru şartları neler?

SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI

Seçimde sandık başında görev almak isteyenler, sandık görevlisi başvuru şartları için seçim kurullarının duyurularını takip etmelidir.

Sandık görevlisi olma şartları henüz açıklanmadı ancak kişilerde şu şartların aranması bekleniyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

Adli sicil kaydı gibi...

Başvuru yapan kişiler için seçim kurulu tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olabilir. Eğitimin ardından sandık görevlisi olarak atama işlemlerinin yapılması beklenmektedir.

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

Sandık görevlisi ücreti 2023: 14 Mayıs YSK Sandık görevli ücreti ne kadar, nasıl hesaplanır, başvuru şartları neler?

SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir. Seçim Sandık Görevlisi başvurusu, ilçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre yapılabilmektedir.

Başvurular genellikle seçimden birkaç ay önce açılır. İki çeşit sandık görevlisi vardır. Bunlardan ilki olan sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenir.

İkincisi ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır.

Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri YSK'ya bildirir ve bunun için başvuru formu doldurulur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden yapılmamakta olup YSK'ya müracaat etmek gerekmektedir

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