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SANDIK KOKUSU 19. BÖLÜM canlı izle : "Filiz gerçekleri öğreniyor!" Sandık Kokusu Show TV ile canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 24.04.2024 18:50
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
18:50
SANDIK KOKUSU 19. BÖLÜM canlı izle : "Filiz gerçekleri öğreniyor!" Sandık Kokusu Show TV ile canlı izle ekranı
Show TV'nin yayın hayatına yeni başlayan dizilerinden olan Sandık Kokusu bu akşam 19. bölümüyle yayında. Başrollerinde Özge Özpirinççi, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili'nin yer aldığı dizinin bu akşam ki bölümü için "Sandık Kokusu canlı izle" araştırmasına başladılar. Yeni bölümde Filiz tüm gerçekleri öğrenirken, Adnan karşısında harekete geçen Irmak, Adnan'ın yasadışı işler yaptığını kanıtlar ve onu ihbar eder. Karsu'yu çok şaşırtan bir haber gelir. Peki bu haber nedir? Tüm bu soruların cevabı için işte Show TV ile Sandık Kokusu 19. bölüm canlı izle ekranı