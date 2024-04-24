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Haberler Yaşam SANDIK KOKUSU 19. BÖLÜM canlı izle : "Filiz gerçekleri öğreniyor!" Sandık Kokusu Show TV ile canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 24.04.2024 18:50 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 18:50

SANDIK KOKUSU 19. BÖLÜM canlı izle : "Filiz gerçekleri öğreniyor!" Sandık Kokusu Show TV ile canlı izle ekranı

Show TV'nin yayın hayatına yeni başlayan dizilerinden olan Sandık Kokusu bu akşam 19. bölümüyle yayında. Başrollerinde Özge Özpirinççi, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili'nin yer aldığı dizinin bu akşam ki bölümü için "Sandık Kokusu canlı izle" araştırmasına başladılar. Yeni bölümde Filiz tüm gerçekleri öğrenirken, Adnan karşısında harekete geçen Irmak, Adnan'ın yasadışı işler yaptığını kanıtlar ve onu ihbar eder. Karsu'yu çok şaşırtan bir haber gelir. Peki bu haber nedir? Tüm bu soruların cevabı için işte Show TV ile Sandık Kokusu 19. bölüm canlı izle ekranı

SANDIK KOKUSU 19. BÖLÜM canlı izle : Filiz gerçekleri öğreniyor! Sandık Kokusu Show TV ile canlı izle ekranı

Sandık Kokusu'nda Karsu'nun çocukları için verdiği annelik mücadelesi izleyiciler tarafından takip ediliyor. Bu haftaki Karsu için dengeler değişecektir. Karsu Hasan'ın dükkanına gider ve ona tehditler savurur. Filiz'den gelen telefonla büyük bir şok yaşar. İşte Sandık Kokusu 19. bölüm canlı izle ekranı

SANDIK KOKUSU 19. BÖLÜM canlı izle : Filiz gerçekleri öğreniyor! Sandık Kokusu Show TV ile canlı izle ekranı

SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM CANLI İZLE:

Sandık Kokusu 24 Nisan Çarşamba günü yeni bölümüyle yayında. Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten canlı olarak izleyebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

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SANDIK KOKUSU 19. BÖLÜM canlı izle : Filiz gerçekleri öğreniyor! Sandık Kokusu Show TV ile canlı izle ekranı

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM ÖZETİ

Irmak'ın Adnan'ın yasadışı işleriyle ilgili belgeleri teslim edip onu yakalattığı tanıtımda Atilla'nın Hasan'a "Karsu'ya en ufak bir şey yaparsan dağıtırım burayı!" demesi gerilimi yükseltiyor.

SANDIK KOKUSU 19. BÖLÜM canlı izle : Filiz gerçekleri öğreniyor! Sandık Kokusu Show TV ile canlı izle ekranı

Karsu, Hasan'ın dükkanına gidip onunla sert bir konuşma yaparken, Reha'nın tehditkar sözleri yeni bölümde yaşanacaklara dair merakı artırıyor.

SANDIK KOKUSU 19. BÖLÜM canlı izle : Filiz gerçekleri öğreniyor! Sandık Kokusu Show TV ile canlı izle ekranı

Karsu'nun annesinden aldığı telefon sebebiyle gözyaşlarını tutamaması dikkat çekerken, Karsu'nun aldığı haberin ne olduğu akıllarda soru işareti bırakıyor.

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