SANDIK KOKUSU 19. BÖLÜM canlı izle : "Filiz gerçekleri öğreniyor!" Sandık Kokusu Show TV ile canlı izle ekranı

Sandık Kokusu'nda Karsu'nun çocukları için verdiği annelik mücadelesi izleyiciler tarafından takip ediliyor. Bu haftaki Karsu için dengeler değişecektir. Karsu Hasan'ın dükkanına gider ve ona tehditler savurur. Filiz'den gelen telefonla büyük bir şok yaşar. İşte Sandık Kokusu 19. bölüm canlı izle ekranı