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Haberler Yaşam Sandık Kokusu 20. bölüm fragmanı heyecanı || Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayında mı?
Giriş Tarihi: 24.04.2024 23:17 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 23:17

Sandık Kokusu 20. bölüm fragmanı heyecanı || Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayında mı?

Show Tv ekranların her çarşamba günü ekranlara gelen dizinin 19. bölümünün yayınlanmasının ardından 20.bölümde ne olacağı merak edilmeye başladı. Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Metin Akgülder gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi için "Sandık kokusu yeni bölüm fragmanı" araştırması başladı. Bu bölümde Karsu'nun yeni işi, Attila ve Hasan'ın gerçeklerini Filiz'in öğrenmesi ve Irmak'ın Adnan için hazırladığı planla dengeler değişti. Peki, yeni bölümde neler olacak, Sandık Kokusu 20. yeni bölüm fragmanı İZLE

Sandık Kokusu 20. bölüm fragmanı heyecanı || Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayında mı?

Çocukları için ayakta kalma mücadelesi veren bir kadının hayatını anlatan dizinin son bölümünde Karsu'ya darbe en sevdiği yerden çocuklardan geliyor. İzleyiciler haftaya neler olacağını merakla araştırmaya başladı. Show TV sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sandık Kokusu 20. bölüm fragmanı heyecanı || Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayında mı?

SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sandık Kokusu 20. bölüm fragmanı araştırılmaya devam ediyor. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/sandik-kokusu-19-bolum-2-fragmani/118397

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Sandık Kokusu 20. bölüm fragmanı heyecanı || Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayında mı?

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM ÖZETİ

Irmak'ın Adnan'ın yasadışı işleriyle ilgili belgeleri teslim edip onu yakalattığı tanıtımda Atilla'nın Hasan'a "Karsu'ya en ufak bir şey yaparsan dağıtırım burayı!" demesi gerilimi yükseltiyor.

Sandık Kokusu 20. bölüm fragmanı heyecanı || Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayında mı?

Karsu, Hasan'ın dükkanına gidip onunla sert bir konuşma yaparken, Reha'nın tehditkar sözleri yeni bölümde yaşanacaklara dair merakı artırıyor.

Sandık Kokusu 20. bölüm fragmanı heyecanı || Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayında mı?

Karsu'nun annesinden aldığı telefon sebebiyle gözyaşlarını tutamaması dikkat çekerken, Karsu'nun aldığı haberin ne olduğu akıllarda soru işareti bırakıyor.

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