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Sandık Kokusu 20. bölüm fragmanı heyecanı || Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayında mı?
Giriş Tarihi: 24.04.2024 23:17
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
23:17
Sandık Kokusu 20. bölüm fragmanı heyecanı || Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayında mı?
Show Tv ekranların her çarşamba günü ekranlara gelen dizinin 19. bölümünün yayınlanmasının ardından 20.bölümde ne olacağı merak edilmeye başladı. Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Metin Akgülder gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi için "Sandık kokusu yeni bölüm fragmanı" araştırması başladı. Bu bölümde Karsu'nun yeni işi, Attila ve Hasan'ın gerçeklerini Filiz'in öğrenmesi ve Irmak'ın Adnan için hazırladığı planla dengeler değişti. Peki, yeni bölümde neler olacak, Sandık Kokusu 20. yeni bölüm fragmanı İZLE