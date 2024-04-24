Sandık Kokusu 20. bölüm fragmanı heyecanı || Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayında mı?

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM ÖZETİ

Irmak'ın Adnan'ın yasadışı işleriyle ilgili belgeleri teslim edip onu yakalattığı tanıtımda Atilla'nın Hasan'a "Karsu'ya en ufak bir şey yaparsan dağıtırım burayı!" demesi gerilimi yükseltiyor.