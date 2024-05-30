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Sandık Kokusu 25. Yeni Bölüm fragmanı gündemde! Show TV ile Sandık Kokusu fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 30.05.2024 00:30
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
00:42
Sandık Kokusu 25. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Özge Özpirinççi, Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral gibi isimleri bir araya getiren dizi son bölümüyle merak uyandırdı. Bölüm biter bitmez ise haftaya olacaklar araştırılmaya başlandı. Dizinin yeni bölümünde Karsu, Hasan'ın yardımıyla çocukların yeni okulunda işe başlar. Bu durum Tılsım'u utandırırken Deniz'i ise çok sevindirir. Peki; Show TV ile Sandık Kokusu 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...