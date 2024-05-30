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Haberler Yaşam Sandık Kokusu 25. Yeni Bölüm fragmanı gündemde! Show TV ile Sandık Kokusu fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 30.05.2024 00:30 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 00:42

Sandık Kokusu 25. Yeni Bölüm fragmanı gündemde! Show TV ile Sandık Kokusu fragmanı yayınlandı mı?

Sandık Kokusu 25. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Özge Özpirinççi, Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral gibi isimleri bir araya getiren dizi son bölümüyle merak uyandırdı. Bölüm biter bitmez ise haftaya olacaklar araştırılmaya başlandı. Dizinin yeni bölümünde Karsu, Hasan'ın yardımıyla çocukların yeni okulunda işe başlar. Bu durum Tılsım'u utandırırken Deniz'i ise çok sevindirir. Peki; Show TV ile Sandık Kokusu 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Sandık Kokusu 25. Yeni Bölüm fragmanı gündemde! Show TV ile Sandık Kokusu fragmanı yayınlandı mı?

Sandık Kokusu 25. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Yeni bölümde Atilla'nın boşalan evine Lale'nin bir arkadaşı taşınır. Irmak yan eve taşınanın Kıvanç olduğunu görür. Yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler Show TV fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sandık Kokusu 25. Yeni Bölüm fragmanı gündemde! Show TV ile Sandık Kokusu fragmanı yayınlandı mı?

SANDIK KOKUSU 24. BÖLÜM İZLE

Show TV ekranlarında yayınlanan O3 Medya imzalı Sandık Kokusu dizisi, 24. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

28 Mayıs 2024 Çarşamba akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/sandik-kokusu-sezon-1-bolum-24-izle/119302

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Sandık Kokusu 25. Yeni Bölüm fragmanı gündemde! Show TV ile Sandık Kokusu fragmanı yayınlandı mı?

SANDIK KOKUSU 25. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Çarşamba günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/sandik-kokusu/2934

Sandık Kokusu 25. Yeni Bölüm fragmanı gündemde! Show TV ile Sandık Kokusu fragmanı yayınlandı mı?

SANDIK KOKUSU 24. BÖLÜM ÖZETİ

Hasan, Atilla'ya verdiği sözü tutup Mert'le buzları eritmeye çalışır.

Sandık Kokusu 25. Yeni Bölüm fragmanı gündemde! Show TV ile Sandık Kokusu fragmanı yayınlandı mı?

Filiz, Serdar'ın üstten tavırlarına daha fazla dayanamayıp istifa eder.

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