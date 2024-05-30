Sandık Kokusu 25. Yeni Bölüm fragmanı gündemde! Show TV ile Sandık Kokusu fragmanı yayınlandı mı?

Sandık Kokusu 25. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Yeni bölümde Atilla'nın boşalan evine Lale'nin bir arkadaşı taşınır. Irmak yan eve taşınanın Kıvanç olduğunu görür. Yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler Show TV fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?