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SANDIK KOKUSU 25.BÖLÜM İZLE | Karsu’nun başı beleda! Show Tv ile Sandık Kokusu yeni bölüm tıkla-canlı izle
Giriş Tarihi: 05.06.2024 19:22
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
19:22
SANDIK KOKUSU 25.BÖLÜM İZLE | Karsu’nun başı beleda! Show Tv ile Sandık Kokusu yeni bölüm tıkla-canlı izle
Show TV ekranlarında yayınlanan dizilerinden olan Sandık Kokusu bu akşam 25. bölümüyle yayında. Başrollerinde Özge Özpirinççi, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili'nin yer aldığı dizinin bu akşam ki bölümü için "Sandık Kokusu izle" araştırmasına başladılar. Reha işlemleri başlatıp Karsu'yu velayet kurallarına uymadığı için şikâyet eder. İşe gelen Karsu, onu bekleyen polisler tarafından emniyete götürülür. Peki Karsu ceza mı alacaktır, çocuklarından uzak mı kalacak? Tüm bu soruların cevabı için işte Show TV ile Sandık Kokusu 25. Bölüm izle ekranı Sandık Kokusu izle