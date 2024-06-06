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Haberler Yaşam SANDIK KOKUSU 25.BÖLÜM YAYINDA | Karsu’nun başı dertte! Show Tv ile Sandık Kokusu son bölüm tek parça izle
Giriş Tarihi: 06.06.2024 01:39 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 01:39

SANDIK KOKUSU 25.BÖLÜM YAYINDA | Karsu’nun başı dertte! Show Tv ile Sandık Kokusu son bölüm tek parça izle

Show TV ekranlarında yayınlanan dizilerinden olan Sandık Kokusu bu akşam 25. bölümüyle yayında. Başrollerinde Özge Özpirinççi, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili'nin yer aldığı dizinin bu akşam ki bölümü için "Sandık Kokusu izle" araştırmasına başladılar. Reha işlemleri başlatıp Karsu'yu velayet kurallarına uymadığı için şikâyet eder. İşe gelen Karsu, onu bekleyen polisler tarafından emniyete götürülür. Peki Karsu ceza mı alacaktır, çocuklarından uzak mı kalacak? Tüm bu soruların cevabı için işte Show TV ile Sandık Kokusu 25. Bölüm izle ekranı Sandık Kokusu izle

SANDIK KOKUSU 25.BÖLÜM YAYINDA | Karsu’nun başı dertte! Show Tv ile Sandık Kokusu son bölüm tek parça izle

Sandık Kokusu'nda Karsu'nun çocukları için verdiği annelik mücadelesi izleyiciler tarafından takip ediliyor. Bu haftaki bölümde Hasan ve Filiz arasına üçüncü kişi dahil olacaktır.Peki, bu üçüncü kişi onları nasıl etkileyecektir? İşte Sandık Kokusu son bölüm izle

SANDIK KOKUSU 25.BÖLÜM YAYINDA | Karsu’nun başı dertte! Show Tv ile Sandık Kokusu son bölüm tek parça izle

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM İZLE

Sandık Kokusu son bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/sandik-kokusu-sezon-1-bolum-25-izle/119444

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SANDIK KOKUSU 25.BÖLÜM YAYINDA | Karsu’nun başı dertte! Show Tv ile Sandık Kokusu son bölüm tek parça izle

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM ÖZETİ

Karsu, Selin'in arkasından hastaneye gelir. Reha, Karsu'nun da orada olduğunu görünce şaşırıp şüphelenmeye başlar.

SANDIK KOKUSU 25.BÖLÜM YAYINDA | Karsu’nun başı dertte! Show Tv ile Sandık Kokusu son bölüm tek parça izle

Hülya'nın sürekli Hasan ile ilgilenmesi Filiz'i çok sinirlendirir. Hasan, Filiz rahatsız olmasın diye Hülya'yı uzaklaştırmaya çalışır ancak Hülya türlü türlü bahanelerle Hasan'ın yanına gelmeye devam eder. Bu durum Hasan ile Filiz ilişkisini nasıl etkileyecektir?

SANDIK KOKUSU 25.BÖLÜM YAYINDA | Karsu’nun başı dertte! Show Tv ile Sandık Kokusu son bölüm tek parça izle

Tılsım, arkadaşlarını eve davet etmek isteyince Hande'ye Reha'nın gözüne girmek için fırsat doğar. Gösterişli bir organizasyonla parti düzenler ve Tılsım çok mutlu olur.

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