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Sandık Kokusu 26. bölüm fragmanı || Show TV ile Sandık Kokusu fragmanı yayında mı, yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 06.06.2024 00:07
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
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Sandık Kokusu 26. bölüm fragmanı || Show TV ile Sandık Kokusu fragmanı yayında mı, yeni bölümde neler yaşanacak?
Show Tv ekranların her çarşamba günü ekranlara gelen dizinin 25. bölümünün yayınlanmasının ardından 26.bölümde ne olacağı merak edilmeye başladı. Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Metin Akgülder gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi için "Sandık kokusu yeni bölüm fragmanı" araştırması başladı. Bu bölümde Karsu çocuklarından uzak kalmışken aynı zamanda Reha tarafından suçlanmasıyla başı belaya girer. Peki, yeni bölümde neler olacak, Sandık Kokusu 26. yeni bölüm fragmanı İZLE