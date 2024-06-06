Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sandık Kokusu 26. bölüm fragmanı || Show TV ile Sandık Kokusu fragmanı yayında mı, yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 06.06.2024 00:07 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 00:12

Sandık Kokusu 26. bölüm fragmanı || Show TV ile Sandık Kokusu fragmanı yayında mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

Show Tv ekranların her çarşamba günü ekranlara gelen dizinin 25. bölümünün yayınlanmasının ardından 26.bölümde ne olacağı merak edilmeye başladı. Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Metin Akgülder gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi için "Sandık kokusu yeni bölüm fragmanı" araştırması başladı. Bu bölümde Karsu çocuklarından uzak kalmışken aynı zamanda Reha tarafından suçlanmasıyla başı belaya girer. Peki, yeni bölümde neler olacak, Sandık Kokusu 26. yeni bölüm fragmanı İZLE

Sandık Kokusu 26. bölüm fragmanı || Show TV ile Sandık Kokusu fragmanı yayında mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

Çocukları için ayakta kalma mücadelesi veren bir kadının hayatını anlatan dizinin son bölümünde Karsu'ya darbe en sevdiği yerden çocuklardan geliyor. İzleyiciler haftaya neler olacağını merakla araştırmaya başladı. Show TV sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sandık Kokusu 26. bölüm fragmanı || Show TV ile Sandık Kokusu fragmanı yayında mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sandık Kokusu dizisi 26. Bölüm fragmanı araştırılmaya başladı. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında yer vereceğiz. Diziye dair fragmanları aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/sandik-kokusu-25-bolum-2-fragmani/119389

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sandık Kokusu 26. bölüm fragmanı || Show TV ile Sandık Kokusu fragmanı yayında mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM İZLE

Sandık Kokusu son bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/sandik-kokusu-sezon-1-bolum-25-izle/119444

Sandık Kokusu 26. bölüm fragmanı || Show TV ile Sandık Kokusu fragmanı yayında mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM ÖZETİ

Karsu, Selin'in arkasından hastaneye gelir. Reha, Karsu'nun da orada olduğunu görünce şaşırıp şüphelenmeye başlar.

Sandık Kokusu 26. bölüm fragmanı || Show TV ile Sandık Kokusu fragmanı yayında mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

Hülya'nın sürekli Hasan ile ilgilenmesi Filiz'i çok sinirlendirir. Hasan, Filiz rahatsız olmasın diye Hülya'yı uzaklaştırmaya çalışır ancak Hülya türlü türlü bahanelerle Hasan'ın yanına gelmeye devam eder. Bu durum Hasan ile Filiz ilişkisini nasıl etkileyecektir?

SON DAKİKA