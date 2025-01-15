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Haberler Yaşam SANDIK KOKUSU 42. BÖLÜM İZLE | 15 Ocak Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm HD izle
Giriş Tarihi: 15.01.2025 18:03 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 18:03

SANDIK KOKUSU 42. BÖLÜM İZLE | 15 Ocak Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm HD izle

"Sandık Kokusu" dizisi, Show TV ekranlarında her Çarşamba akşamı yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yönetmen Nezaket Coşkun'un yönettiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yazdığı bu dizi, izleyicilerden büyük ilgi görmekte. Dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler, 15 Ocak 2025 Çarşamba günü yayınlanacak 42. bölümü kesintisiz ve HD kalitesinde izlemek için araştırmalar yapıyor. İşte, Sandık Kokusu yeni bölüm izleme linki...

SANDIK KOKUSU 42. BÖLÜM İZLE | 15 Ocak Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm HD izle

Show TV'nin büyük ilgi gören dizisi Sandık Kokusu, ilk bölümünden itibaren izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Engin Öztürk ve Necip Memili'nin yer aldığı dizi, heyecan dolu yeni bölümüyle geçtiğimiz hafta izleyicilerle buluştu.15 Ocak'taki yeni bölümde neler olacağı ise büyük merak konusu. İşte, Sandık Kokusu yeni bölümünü kesintisiz izleme ekranı haberin devamında...

SANDIK KOKUSU 42. BÖLÜM İZLE | 15 Ocak Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm HD izle

SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM İZLE

Sandık Kokusu yeni bölümü ile 15 Ocak Çarşamba akşamı Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/sandik-kokusu/2934

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SANDIK KOKUSU 42. BÖLÜM İZLE | 15 Ocak Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm HD izle

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İhsan ve Gülnaz yemek için sözleşirler. Gülnaz, kendisine yardım etmesi umuduyla Ayça'nın kapısını çalar. Kafası Hakan yüzünden karışık olan Ayça'ya da eğlence çıkar.

SANDIK KOKUSU 42. BÖLÜM İZLE | 15 Ocak Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm HD izle

Filiz, Hasan'a hediye almak için çok sevdiği bir ressamın sergisine gider. Tabloyu alırken ressamı akşam yemeğine davet eder.
Ayça, site içinde koşarken köşe bucak saklandığı Hakan'a yakalanır. Heyecandan ayağını burkan Ayça'ya Hakan, yardım eder ve ikisinin arasında yakınlaşma başlar.

SANDIK KOKUSU 42. BÖLÜM İZLE | 15 Ocak Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm HD izle

Bora'nın evde vereceği özel davete gelen Karsu, nikah memuru ve ona göre süslenmiş olan salonda kalakalır. Bora, Karsu'ya evlenme teklifi eder.

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