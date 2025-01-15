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Sandık Kokusu 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV Sandık Kokusu yeni bölümde haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 23:22
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
23:22
Sandık Kokusu 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV Sandık Kokusu yeni bölümde haftaya neler olacak?
Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu, 42. bölümüyle bu akşam saat 20:00'de izleyicisiyle buluştu. Yönetmenliğini Nezaket Coşkun'un üstlendiği dizi, her zamanki gibi hayranlarından büyük ilgi gördü. Peki, merakla beklenen 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya ekranlara gelecek yeni bölümde izleyiciyi hangi sürprizler bekliyor?