Sandık Kokusu 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV Sandık Kokusu yeni bölümde haftaya neler olacak?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İhsan ve Gülnaz yemek için sözleşirler. Gülnaz, kendisine yardım etmesi umuduyla Ayça'nın kapısını çalar. Kafası Hakan yüzünden karışık olan Ayça'ya da eğlence çıkar.

Filiz, Hasan'a hediye almak için çok sevdiği bir ressamın sergisine gider. Tabloyu alırken ressamı akşam yemeğine davet eder.

Ayça, site içinde koşarken köşe bucak saklandığı Hakan'a yakalanır. Heyecandan ayağını burkan Ayça'ya Hakan, yardım eder ve ikisinin arasında yakınlaşma başlar.