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Haberler Yaşam Sandık Kokusu 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV Sandık Kokusu yeni bölümde haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 23:22 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 23:22

Sandık Kokusu 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV Sandık Kokusu yeni bölümde haftaya neler olacak?

Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu, 42. bölümüyle bu akşam saat 20:00'de izleyicisiyle buluştu. Yönetmenliğini Nezaket Coşkun'un üstlendiği dizi, her zamanki gibi hayranlarından büyük ilgi gördü. Peki, merakla beklenen 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya ekranlara gelecek yeni bölümde izleyiciyi hangi sürprizler bekliyor?

Sandık Kokusu 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV Sandık Kokusu yeni bölümde haftaya neler olacak?

Show TV ekranlarında yayınlanan ve izleyicilerden büyük ilgi gören Sandık Kokusu dizisinin 43. bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Adana'dan İstanbul'a uzanan, üç çocuk annesi Karsu'nun travmatik geçmişini geride bırakarak hayata yeniden tutunma mücadelesini konu alan dizinin başrolünde başarılı oyuncu Özge Özpirinçci yer alıyor. Bu akşam ekranlara gelen 42. bölümüyle izleyicilerden tam not alan yapımın yeni bölüm tanıtımıyla ilgili detaylara haberin devamında...

Sandık Kokusu 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV Sandık Kokusu yeni bölümde haftaya neler olacak?

SANDIK KOKUSU 43. BÖLÜM FRAGMANI

Show TV ekranlarının beğenilen dizisi Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanını yayınlandığında aşağıdaki bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/sandik-kokusu/2934

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Sandık Kokusu 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV Sandık Kokusu yeni bölümde haftaya neler olacak?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İhsan ve Gülnaz yemek için sözleşirler. Gülnaz, kendisine yardım etmesi umuduyla Ayça'nın kapısını çalar. Kafası Hakan yüzünden karışık olan Ayça'ya da eğlence çıkar.

Filiz, Hasan'a hediye almak için çok sevdiği bir ressamın sergisine gider. Tabloyu alırken ressamı akşam yemeğine davet eder.
Ayça, site içinde koşarken köşe bucak saklandığı Hakan'a yakalanır. Heyecandan ayağını burkan Ayça'ya Hakan, yardım eder ve ikisinin arasında yakınlaşma başlar.

Sandık Kokusu 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV Sandık Kokusu yeni bölümde haftaya neler olacak?

Bora'nın evde vereceği özel davete gelen Karsu, nikah memuru ve ona göre süslenmiş olan salonda kalakalır. Bora, Karsu'ya evlenme teklifi eder.

Sandık Kokusu 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV Sandık Kokusu yeni bölümde haftaya neler olacak?

SANDIK KOKUSU OYUNCU KADROSU

Dizide Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Uğur Yücel, Engin Öztürk, Necip Memili, Meriç Aral, Serkay Tütüncü, Gözde Seda Altuner, Seda Türkmen, Sercan Badur ve Nesrin Cavadzade gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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