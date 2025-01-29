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Haberler Yaşam Sandık Kokusu 43. bölüm İZLE! Sandık Kokusu son bölüm izle, Show TV dizi ekranı!
Giriş Tarihi: 29.01.2025 17:56 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 17:56

Sandık Kokusu 43. bölüm İZLE! Sandık Kokusu son bölüm izle, Show TV dizi ekranı!

Sandık Kokusu 43. bölümüyle Show TV dizi izle ekranında izleyenleriyle buluşuyor. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Meriç Aral ve Demet Akbağ gibi başarılı oyuncuların yer aldığı yapımın bu haftaki bölümünde "Herkesten habersiz evlenen Bora ve Karsu, çocukları sürece alıştırmak için evliliği gizli tutmaya karar veriyor" İşte, Sandık Kokusu son bölüm izle!

Sandık Kokusu 43. bölüm İZLE! Sandık Kokusu son bölüm izle, Show TV dizi ekranı!

Sandık Kokusu son bölüm izle, Show TV dizi ekranı ile birlikte izleyicilerin gündeminde. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünde heyecan dorukta. Sandik Kokusu 43. bölümünde "Baba olacağını öğrenen Kıvanç, soluğu Irmak'ın yanında alır." Peki, 43. bölümde neler olacak? İşte, Sandık Kokusu son bölüm izle!

Sandık Kokusu 43. bölüm İZLE! Sandık Kokusu son bölüm izle, Show TV dizi ekranı!

SANDIK KOKUSU 43. BÖLÜM İZLE!

Sandık Kokusu yeni bölümü ile 29 Ocak Çarşamba akşamı Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/sandik-kokusu/2934

https://www.youtube.com/@sandikkokusudizi

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Sandık Kokusu 43. bölüm İZLE! Sandık Kokusu son bölüm izle, Show TV dizi ekranı!

SANDIK KOKUSU 43. BÖLÜM İZLE!

Herkesten habersiz evlenen Bora ve Karsu, çocukları sürece alıştırmak için evliliği gizli tutmaya karar verirler. Baba olacağını öğrenen Kıvanç, soluğu Irmak'ın yanında alır.

Sandık Kokusu 43. bölüm İZLE! Sandık Kokusu son bölüm izle, Show TV dizi ekranı!

Herkesten habersiz evlenen Bora ve Karsu, çocukları sürece alıştırmak için evliliği gizli tutmaya karar verirler. Baba olacağını öğrenen Kıvanç, soluğu Irmak'ın yanında alır. Irmak, çocuğu doğurmaya kararlıdır. Hakan'dan kaçmaya çalıştıkça daha da yakınlaşan Ayça, aşk ve mantık arasında kalır.

Sandık Kokusu 43. bölüm İZLE! Sandık Kokusu son bölüm izle, Show TV dizi ekranı!

Hasan'ın yeni açılan kebapçı yüzünden canının sıkkın olduğunu gören Filiz, Gülnaz ile birlikte tadıma gitmeye karar verir. Sahibi olan adam Filiz'e asılmaya başlayınca olaylar karışır. Oğlunun kendisine haber vermeden evlendiğini öğrenen Nazan, İsviçre'den dönmüş, ayağının tozuyla Karsu'yu görmeye gelmiştir. O sırada Bora ve Karsu'nun evlendiğini öğrenen Irmak ve çocuklar ise büyük bir şaşkınlık yaşarlar.

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