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Haberler Yaşam SANDIK KOKUSU 44. BÖLÜM CANLI İZLE || Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD
Giriş Tarihi: 05.02.2025 21:59 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 21:59

SANDIK KOKUSU 44. BÖLÜM CANLI İZLE || Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD

Sandık Kokusu dizisinin 44. bölümü tek parça, kesintisiz seçenekleri ile 5 Şubat 2025 tarihinde izleyicilerle buluşuyor. Özge Özpirinçci, Demet Evgar, Engin Öztürk ve Necip Memili gibi ünlü oyuncuların başrollerinde yer aldığı bu dizi, her hafta çarşamba akşamları izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Bu hafta yayınlanacak olan 44. bölümde heyecan dorukta. İşte, Sandık Kokusu son bölüm izle.

SANDIK KOKUSU 44. BÖLÜM CANLI İZLE || Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD

Show TV'nin büyük ilgiyle izlenen dizisi Sandık Kokusu, 44. bölümüyle 5 Şubat 2025 tarihinde ekranlara geliyor. Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı senaryosuyla dikkat çeken bu yapım, her hafta Çarşamba akşamları izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Yeni bölümde, Filiz'in öğrendiği sırlar ve Karsu'yu sıkıştırma çabası izleyicileri ekran başına kilitleyecek. İşte, Sandık Kokusu son bölüm izle tek parça, full HD ve kesintisiz...

SANDIK KOKUSU 44. BÖLÜM CANLI İZLE || Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD

SANDIK KOKUSU 44. BÖLÜM İZLE

Sandık Kokusu'nun 5 Şubat 2025 tarihli yeni bölümü için aşağıdaki linki kontrol edebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/sandik-kokusu/2934

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SANDIK KOKUSU 44. BÖLÜM CANLI İZLE || Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD

SANDIK KOKUSU'NUN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Olanları duyan Filiz, neler olduğunu öğrenmek için Karsu'yu sıkıştırır.

SANDIK KOKUSU 44. BÖLÜM CANLI İZLE || Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD

Herkes bu kadar önemli bir şeyi sakladığı için Karsu'ya kırgındır. Karsu'nun ise tek derdi çocuklarıyla arasını düzeltmektir.

SANDIK KOKUSU 44. BÖLÜM CANLI İZLE || Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD

Bora, annesini sakinleştirmeye çalışır. Ancak Nazan oğluna hiçbir şekilde yakıştıramadığı Karsu'nun para avcısı olduğuna emindir. Bora'dan hemen boşanmasını ister.

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