Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SANDIK KOKUSU 45. BÖLÜM İZLE | 12 Şubat Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm HD izle
Giriş Tarihi: 12.02.2025 17:29 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 17:29

SANDIK KOKUSU 45. BÖLÜM İZLE | 12 Şubat Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm HD izle

"Sandık Kokusu" dizisi, Show TV ekranlarında her Çarşamba akşamı izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Nezaket Coşkun'un yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizi, büyük beğeni topluyor. Heyecanla beklenen yeni bölüm, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü izleyicilerle buluşacak. İşte, dizinin 45. bölümü kesintisiz ve HD kalitesinde izlemek isteyenler için detaylar...

SANDIK KOKUSU 45. BÖLÜM İZLE | 12 Şubat Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm HD izle

Show TV'nin büyük ilgi gören dizisi Sandık Kokusu, ilk bölümünden itibaren izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Engin Öztürk ve Necip Memili'nin yer aldığı dizi, sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle yine izleyicileri ekran başına toplayan Sandık Kokusu, 12 Şubat'ta ekrana gelecek yeni bölümüyle heyecanı doruğa çıkaracak. İşte, dizinin yeni bölümü izleme linki ve detaylar haberin devamında...

SANDIK KOKUSU 45. BÖLÜM İZLE | 12 Şubat Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm HD izle

SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM İZLE

Sandık Kokusu yeni bölümü ile 12 Şubat Çarşamba akşamı Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/sandik-kokusu/2934

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SANDIK KOKUSU 45. BÖLÜM İZLE | 12 Şubat Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm HD izle

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Hakan'ın bunca zamandır kendisine yalan söylediğini öğrenen Ayça, öfke ile Hakan'ın evinden ayrılarak kandırılmış olmayı gururuna yedirememiştir.

SANDIK KOKUSU 45. BÖLÜM İZLE | 12 Şubat Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm HD izle

İkiz bebekleri olacağının haberini alan Kıvanç ve Irmak çifti yeniden bir araya gelirler.

SANDIK KOKUSU 45. BÖLÜM İZLE | 12 Şubat Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm HD izle

Kıvanç, şimdiden bebekler için hazırlık yapmaya başlamışken, bir yandan da Irmak'ın üzerine titriyordur.

SON DAKİKA