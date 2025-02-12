SANDIK KOKUSU 45. BÖLÜM İZLE | 12 Şubat Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm HD izle

Show TV'nin büyük ilgi gören dizisi Sandık Kokusu, ilk bölümünden itibaren izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Engin Öztürk ve Necip Memili'nin yer aldığı dizi, sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle yine izleyicileri ekran başına toplayan Sandık Kokusu, 12 Şubat'ta ekrana gelecek yeni bölümüyle heyecanı doruğa çıkaracak. İşte, dizinin yeni bölümü izleme linki ve detaylar haberin devamında...