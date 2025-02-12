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SANDIK KOKUSU 45. BÖLÜM İZLE | 12 Şubat Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm HD izle
Giriş Tarihi: 12.02.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
17:29
SANDIK KOKUSU 45. BÖLÜM İZLE | 12 Şubat Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm HD izle
"Sandık Kokusu" dizisi, Show TV ekranlarında her Çarşamba akşamı izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Nezaket Coşkun'un yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizi, büyük beğeni topluyor. Heyecanla beklenen yeni bölüm, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü izleyicilerle buluşacak. İşte, dizinin 45. bölümü kesintisiz ve HD kalitesinde izlemek isteyenler için detaylar...