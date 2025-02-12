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Sandık Kokusu 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show Tv Sandık Kokusu yeni bölümde haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 12.02.2025 23:37
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
23:37
Sandık Kokusu 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show Tv Sandık Kokusu yeni bölümde haftaya neler olacak?
Show TV'nin izleyiciler tarafından beğenilen dizisi Sandık Kokusu, 45. bölümüyle bu akşam saat 20:00'de ekranlara geldi. Yönetmenliğini Nezaket Coşkun'un üstlendiği dizi, her hafta olduğu gibi bu akşam da ilgiyle izlendi. Dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Peki, 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor?