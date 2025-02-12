Sandık Kokusu 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show Tv Sandık Kokusu yeni bölümde haftaya neler olacak?

TV ekranlarında büyük ilgiyle izlenen Sandık Kokusu dizisinin 46. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Adana'dan İstanbul'a uzanan ve üç çocuk annesi Karsu'nun geçmişinin izlerini silip, hayata yeniden tutunma çabalarını anlatan dizi, başrolünde Özge Özpirinçci'nin güçlü performansıyla dikkat çekiyor. Bu akşam yayınlanan 45. bölümüylebeğenilen dizi, yeni bölüm fragmanıyla da büyük merak uyandırdı. İşte, dizinin yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar...