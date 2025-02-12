Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sandık Kokusu 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show Tv Sandık Kokusu yeni bölümde haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 12.02.2025 23:37 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 23:37

Sandık Kokusu 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show Tv Sandık Kokusu yeni bölümde haftaya neler olacak?

Show TV'nin izleyiciler tarafından beğenilen dizisi Sandık Kokusu, 45. bölümüyle bu akşam saat 20:00'de ekranlara geldi. Yönetmenliğini Nezaket Coşkun'un üstlendiği dizi, her hafta olduğu gibi bu akşam da ilgiyle izlendi. Dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Peki, 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor?

Sandık Kokusu 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show Tv Sandık Kokusu yeni bölümde haftaya neler olacak?

TV ekranlarında büyük ilgiyle izlenen Sandık Kokusu dizisinin 46. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Adana'dan İstanbul'a uzanan ve üç çocuk annesi Karsu'nun geçmişinin izlerini silip, hayata yeniden tutunma çabalarını anlatan dizi, başrolünde Özge Özpirinçci'nin güçlü performansıyla dikkat çekiyor. Bu akşam yayınlanan 45. bölümüylebeğenilen dizi, yeni bölüm fragmanıyla da büyük merak uyandırdı. İşte, dizinin yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar...

Sandık Kokusu 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show Tv Sandık Kokusu yeni bölümde haftaya neler olacak?

SANDIK KOKUSU 46. BÖLÜM FRAGMANI

Show TV ekranlarının beğenilen dizisi Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanını yayınlandığında aşağıdaki bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/sandik-kokusu/2934

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sandık Kokusu 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show Tv Sandık Kokusu yeni bölümde haftaya neler olacak?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Hakan'ın bunca zamandır kendisine yalan söylediğini öğrenen Ayça, öfke ile Hakan'ın evinden ayrılarak kandırılmış olmayı gururuna yedirememiştir.

Sandık Kokusu 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show Tv Sandık Kokusu yeni bölümde haftaya neler olacak?

İkiz bebekleri olacağının haberini alan Kıvanç ve Irmak çifti yeniden bir araya gelirler. Kıvanç, şimdiden bebekler için hazırlık yapmaya başlamışken, bir yandan da Irmak'ın üzerine titriyordur.

Sandık Kokusu 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show Tv Sandık Kokusu yeni bölümde haftaya neler olacak?

Nazan, yeni evli çifti iş seyahati için İsviçre'ye gönderir. Amacı Karsu'yu Bora'nın 4 yıllık eski sevgilisi Veronika ile karşılaştırıp olay çıkarmaktır.

SON DAKİKA