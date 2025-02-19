SANDIK KOKUSU 46. BÖLÜM İZLE HD: Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle bilgisi

SON BÖLÜM ÖZETİ

Çağla'nın iddiaları düğün davetinde büyük kaosa neden olur. Nazan rezil olma kaygısıyla ağlarken, Bora suçlamaları reddetmektedir. Karsu ise soğukkanlı davranmaya çalışır. Ayça ile karşılaşan Nazan, Ayça'nın tavırlarını çok beğenir ve onu yeğeni Ziya ile tanıştırmak ister.