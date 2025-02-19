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Haberler Yaşam SANDIK KOKUSU 46. BÖLÜM İZLE HD: Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle bilgisi
Giriş Tarihi: 19.02.2025 21:31 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 21:31

SANDIK KOKUSU 46. BÖLÜM İZLE HD: Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle bilgisi

Özge Özpirinçci, Demet Akbağ ve Engin Öztürk'ün rol aldığı Sandık Kokusu, 46. bölümüyle ekrana geliyor. Show TV'de her çarşamba izleyiciyle buluşan dizinin yeni bölümünde Karsu ile Bora arasındaki ilişkide yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte, Sandık Kokusu son bölüm izle bilgisi full HD, kesintisiz ve tek parça…

SANDIK KOKUSU 46. BÖLÜM İZLE HD: Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle bilgisi

Sandık Kokusu 46. bölüm izle seçenekleriyle takip ediliyor. Dizinin hayranları, yeni bölümde yaşanacak olayları öğrenmek için araştırmalarına devam ediyor. Show TV'de ekrana gelen yapımın yeni bölümünde yaşanacaklar merak ediliyor. İşte, Sandık Kokusu son bölüm izle bilgisi...

SANDIK KOKUSU 46. BÖLÜM İZLE HD: Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle bilgisi

SANDIK KOKUSU 46. BÖLÜM İZLE

Show TV'de takip edilen dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/sandik-kokusu/2934

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SANDIK KOKUSU 46. BÖLÜM İZLE HD: Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle bilgisi

SON BÖLÜM ÖZETİ

Çağla'nın iddiaları düğün davetinde büyük kaosa neden olur. Nazan rezil olma kaygısıyla ağlarken, Bora suçlamaları reddetmektedir. Karsu ise soğukkanlı davranmaya çalışır. Ayça ile karşılaşan Nazan, Ayça'nın tavırlarını çok beğenir ve onu yeğeni Ziya ile tanıştırmak ister.

SANDIK KOKUSU 46. BÖLÜM İZLE HD: Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle bilgisi

Ayça'nın biriyle yemeğe çıkacağını öğrenen Hakan, eski muhabir arkadaşı Burcu ile aynı mekâna gitmeye karar verir. Tekrar bir araya gelen Nazlı ve Ömer, Gülnaz ile ilgili sorunu kökünden çözmeye karar verirler. Nazan, Çağla ile buluşmaya gider. DNA testini bir şekilde halledecek, çocuğu Bora'nınmış gibi gösterecektir.

SANDIK KOKUSU 46. BÖLÜM İZLE HD: Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle bilgisi
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