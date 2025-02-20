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Giriş Tarihi: 20.02.2025 06:13 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 06:13

SANDIK KOKUSU 47.BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölümde neler olacak?

Show TV'de yayınlanan Sandık Kokusu 47. bölüm fragmanı merak konusu oldu. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Meriç Aral ve Demet Akbağ gibi isimlerin yer aldığı dizinin son bölümünde Bora ve Karsu'nun yaşadıklarının ardından, izleyiciler yeni fragmanı araştırmaya başladı. Peki, Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelecek bölümde izleyiciyi neler bekliyor? İşte detaylar…

SANDIK KOKUSU 47.BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölümde neler olacak?

Sandık Kokusu dizisi, her Çarşamba akşamı Show TV'de izleyicilerle buluşuyor. Diziyi yakından takip edenler, yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri şimdiden merak ediyor. Peki, Show TV Sandık Kokusu için yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

SANDIK KOKUSU 47.BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölümde neler olacak?

SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM FRAGMANI:

Dizinin yeni bölüm fragmanını henüz yayınlandı. Diziye dair fragmanları aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/sandik-kokusu/2934

https://www.youtube.com/@sandikkokusudizi

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SANDIK KOKUSU 47.BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölümde neler olacak?

SON BÖLÜM ÖZETİ

Çağla'nın iddiaları düğün davetinde büyük kaosa neden olur. Nazan rezil olma kaygısıyla ağlarken, Bora suçlamaları reddetmektedir. Karsu ise soğukkanlı davranmaya çalışır. Ayça ile karşılaşan Nazan, Ayça'nın tavırlarını çok beğenir ve onu yeğeni Ziya ile tanıştırmak ister.

SANDIK KOKUSU 47.BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölümde neler olacak?

Ayça'nın biriyle yemeğe çıkacağını öğrenen Hakan, eski muhabir arkadaşı Burcu ile aynı mekâna gitmeye karar verir. Tekrar bir araya gelen Nazlı ve Ömer, Gülnaz ile ilgili sorunu kökünden çözmeye karar verirler. Nazan, Çağla ile buluşmaya gider. DNA testini bir şekilde halledecek, çocuğu Bora'nınmış gibi gösterecektir.

SANDIK KOKUSU 47.BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölümde neler olacak?
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