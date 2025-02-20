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SANDIK KOKUSU 47.BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 20.02.2025 06:13
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
06:13
SANDIK KOKUSU 47.BÖLÜM FRAGMANI: Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölümde neler olacak?
Show TV'de yayınlanan Sandık Kokusu 47. bölüm fragmanı merak konusu oldu. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Meriç Aral ve Demet Akbağ gibi isimlerin yer aldığı dizinin son bölümünde Bora ve Karsu'nun yaşadıklarının ardından, izleyiciler yeni fragmanı araştırmaya başladı. Peki, Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelecek bölümde izleyiciyi neler bekliyor? İşte detaylar…