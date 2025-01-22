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Sandık Kokusu bugün var mı yok mu? 22 Ocak 2025 Show TV yayın akışı ile bu hafta Sandık Kokusu yeni bölüm yayınlanacak mı?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
15:36
Sandık Kokusu bugün var mı yok mu? 22 Ocak 2025 Show TV yayın akışı ile bu hafta Sandık Kokusu yeni bölüm yayınlanacak mı?
Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Evgar, Engin Öztürk ve Necip Memili'nin yer aldığı yapım, her Çarşamba ekranlarda oluyor. 22 Ocak 2025 Show TV yayın akışında olup olmadığı merak edilen dizinin bu haftaki durumu araştırılıyor. Peki, Sandık Kokusu bu akşam var mı yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...