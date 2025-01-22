Sandık Kokusu bugün var mı yok mu? 22 Ocak 2025 Show TV yayın akışı ile bu hafta Sandık Kokusu yeni bölüm yayınlanacak mı?

Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu, her Çarşamba ekranlara geliyor. Özge Özpirinçci, Demet Evgar, Engin Öztürk ve Necip Memili'nin başrollerini paylaştığı dizinin 22 Ocak 2025 yayın akışında olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Sandık Kokusu bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar…