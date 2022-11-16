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Haberler Yaşam Sanica Isı halka arz eşit mi oransal mı, borsada ne zaman işlem görecek? Sanica Isı halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kodu nedir?
Giriş Tarihi: 16.11.2022 12:10 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 12:10

Sanica Isı halka arz eşit mi oransal mı, borsada ne zaman işlem görecek? Sanica Isı halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kodu nedir?

Sanica Isı halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Bu gelişme sonrası Sanica Isı hisse fiyatı ve kodu, borsada işlem göreceği tarih gibi detaylar milyonların gündemindeki yerini aldı. Bu kapsamda Sanica Isı'nın 40 milyon TL nominal değerli paylarının halka arzı için geri sayıma geçen yatırımcılar, ''Sanica Isı borsada ne zaman işlem görecek, halka arz eşit mi oransal mı?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, Sanica Isı halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kodu nedir? İşte, Sanica Isı borsada işlem göreceği tarih ve detaylar…

Sanica Isı halka arz eşit mi oransal mı, borsada ne zaman işlem görecek? Sanica Isı halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kodu nedir?

Sanica Isı halka arz Sermaye Piyasası Kurulu SPK tarafından onaylanmasının ardından milyonların gündeminde yerini aldı. Sanica Isı'nın 40 milyon TL nominal değerli paylarının halka arzı için pay başına 20,03 TL'den talep toplanacak. Borsada işlem görmesi beklenen şirketle ilgili olarak yatırımcılar, sabah saatlerinden itibaren ''Sanica Isı halka arz ile ne zaman borsada işlem görecek?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Sanica Isı halka arz eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne kadar? İşte Sanica Isı'nın borsada işlem göreceği o tarih ve detaylar.

Sanica Isı halka arz eşit mi oransal mı, borsada ne zaman işlem görecek? Sanica Isı halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kodu nedir?

SANİCA HALKA ARZ HANGİ BANKALAR ÜZERİNDEN YAPILACAK?

Türkiye'nin en çok plastik boru ve bağlantı parçaları ihracatı yapan firmalarından olan Sanica Isı, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay almıştı.

Toplam 54 ülkeye ihracat gerçekleştiren Sanica Isı'nın halka arzı Gedik Yatırım'ın liderliğinde ve İntegral Yatırım'ın eş liderliğinde, 34 aracı kurumun yer aldığı konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek.

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Sanica Isı halka arz eşit mi oransal mı, borsada ne zaman işlem görecek? Sanica Isı halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kodu nedir?

SANİCA ISI HALKA ARZ NE ZAMAN?

Sanica Isı'nın 40 milyon TL nominal değerli paylarının halka arzı için, 15/16/17/18 Kasım 2022 tarihlerinde oransal dağıtım yöntemiyle, pay başına 20,03 sabit fiyattan talep toplanacak.

Buna göre Sanica halka arz için talep toplama işlemleri, 15 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı ve 18 Kasım 2022 tarihinde son bulacak.

Sanica Isı halka arz eşit mi oransal mı, borsada ne zaman işlem görecek? Sanica Isı halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kodu nedir?

SANİCA NE ZAMAN BORSA'DA İŞLEM GÖRECEK?

Halka arz işlemlerinin 18 Kasım'da tamamlanmasının ardından Sanica Isı paylarının 21 Kasım'da Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlaması ve sonuçların ise 24 Kasım'da açıklanması bekleniyor.

Sanica Isı halka arz eşit mi oransal mı, borsada ne zaman işlem görecek? Sanica Isı halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kodu nedir?

SANİCA ISI HALKA ARZ ORANSAL MI EŞİT Mİ?

Talepler sabit fiyat ile toplanırken oransal dağıtım olacak.

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