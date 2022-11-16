Haberler Yaşam Sanica Isı halka arz eşit mi oransal mı, borsada ne zaman işlem görecek? Sanica Isı halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kodu nedir?

Giriş Tarihi: 16.11.2022 12:10 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 12:10

Sanica Isı halka arz eşit mi oransal mı, borsada ne zaman işlem görecek? Sanica Isı halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kodu nedir?

Sanica Isı halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Bu gelişme sonrası Sanica Isı hisse fiyatı ve kodu, borsada işlem göreceği tarih gibi detaylar milyonların gündemindeki yerini aldı. Bu kapsamda Sanica Isı'nın 40 milyon TL nominal değerli paylarının halka arzı için geri sayıma geçen yatırımcılar, ''Sanica Isı borsada ne zaman işlem görecek, halka arz eşit mi oransal mı?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, Sanica Isı halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kodu nedir? İşte, Sanica Isı borsada işlem göreceği tarih ve detaylar…