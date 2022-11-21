Haberler Yaşam Sanica Isı halka arz sonuçları açıklandı! Sanica Isı halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek, hisse fiyatı ve kodu nedir?

Giriş Tarihi: 21.11.2022 13:25 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 13:27

Sanica Isı halka arz sonuçları açıklandı! Sanica Isı halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek, hisse fiyatı ve kodu nedir?

Halka arz olacağını duyuran Sanica Isı şirketi binlerce yatırımcının gündemindeki yerini aldı. SPK onayının ardından özellikle borsa ile ilgilenen vatandaşlar "Sanica Isı halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek, hisse fiyatı ve kodu nedir?" sorularına yanıt aranmaya başlarken yapılan açıklamada şirketin halka arz büyüklüğü 801,2 milyon TL olarak kaydedildi. Halka arza büyüklüğün 10,9 katı talep geldi. Peki, Sanica borsada ne zaman işlem görecek, hisse fiyatı ve kodu nedir? İşte tüm detaylar...