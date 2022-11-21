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Haberler Yaşam Sanica Isı halka arz sonuçları açıklandı! Sanica Isı halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek, hisse fiyatı ve kodu nedir?
Giriş Tarihi: 21.11.2022 13:25 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 13:27

Sanica Isı halka arz sonuçları açıklandı! Sanica Isı halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek, hisse fiyatı ve kodu nedir?

Halka arz olacağını duyuran Sanica Isı şirketi binlerce yatırımcının gündemindeki yerini aldı. SPK onayının ardından özellikle borsa ile ilgilenen vatandaşlar "Sanica Isı halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek, hisse fiyatı ve kodu nedir?" sorularına yanıt aranmaya başlarken yapılan açıklamada şirketin halka arz büyüklüğü 801,2 milyon TL olarak kaydedildi. Halka arza büyüklüğün 10,9 katı talep geldi. Peki, Sanica borsada ne zaman işlem görecek, hisse fiyatı ve kodu nedir? İşte tüm detaylar...

Sanica Isı halka arz sonuçları açıklandı! Sanica Isı halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek, hisse fiyatı ve kodu nedir?

SPK'nın geçtiğimiz haftaki bülteninde Sanica Isı halka arz talep toplama tarihleri duyuruldu. Şirketten pay sahibi olmak isteyen ve bu yönde yatırımlarını gerçekleştirecek olan binlerce vatandaş "Sanica Isı borsada ne zaman işlem görecek, halka arz sonuçları açıklandı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Sanica Isı halka arz sonuçları ile hisse fiyatı ve kodu gibi merak edilen tüm detaylar…

Sanica Isı halka arz sonuçları açıklandı! Sanica Isı halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek, hisse fiyatı ve kodu nedir?

SANİCA ISI HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Yapılan açıklama şöyle;

"Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile Sanica Isı Sanayi A.Ş. ("Sanica Isı") paylarının halka arzında 15-16-17-18 Kasım 2022 tarihlerindeki talep toplama işlemleri tamamlanmış ve satışa sunulan 40.000.000 TL nominal değerli payların yatırımcılara dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
Bu çerçevede, Sanica Isı paylarının halka arzında yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 13,7 katı, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 9,3 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 3,4 katı olmak üzere toplam halka arz büyüklüğünün 10,9 katı talep toplanmıştır."

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Sanica Isı halka arz sonuçları açıklandı! Sanica Isı halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek, hisse fiyatı ve kodu nedir?

"Sanica Isı'nın 801.200.000 TL halka arz büyüklüğüne sahip ve 40.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzında 166.571 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 121 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 8 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 166.700 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir."

Sanica Isı halka arz sonuçları açıklandı! Sanica Isı halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek, hisse fiyatı ve kodu nedir?

"Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için %50, yurt içi kurumsal yatırımcılar için %40 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise %10 olarak gerçekleşmiştir.
Halka arz ilişkin dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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