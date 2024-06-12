Şanlıurfa kuduz vakası: Hayvan severlerin ofisini bastığı muhtar konuştu!

"HİÇBİR ZARAR VERMEYE HAKLARI YOK"

Onu ısıran köpeği tespit etmesini söyledik. Oradaki vatandaşlar da şu köpek ısırdı dedi. Biz de belediye yetkililerini çağırdık, köpeği sapasağlam belediye yetkililerine teslim ettik. Aradan 2 gün geçti. İki günün sonunda köpeğin rapor sonucu geldi. Köpeğin kuduz olduğu anlaşıldı. Daha sonra sağlık ekipleri ısırılan kişiye ulaştı. Yani bizim bütün yaşadıklarımız bunlar ama şu anda yazılan çizilenler bakıyoruz, özellikle memleketimiz hakkında. Ondan sonra benim muhtarlığımı basmışlar ben burada yokken. Katil, kanlıurfa, Şanlıurfa, bilmem ne, böyle cümleler sarf etmişler. Yani bu şeylere gerek yok. Bu şekilde sosyal medyada algı yapanlardan hem davacı oldum hem şikayetçi oldum ve kınıyorum. Kimsenin böyle memleketimiz hakkında, özellikle şahsım hakkında, bu şekilde muhtarlığımıza zarar vererek, yazıp çizerek hiçbir zarar vermeye hakları yok. Bizim yaşadıklarımız bunlar.