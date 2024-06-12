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Haberler Yaşam Şanlıurfa kuduz vakası: Hayvan severlerin ofisini bastığı muhtar konuştu!
Giriş Tarihi: 12.06.2024 20:49 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 20:49

Şanlıurfa kuduz vakası: Hayvan severlerin ofisini bastığı muhtar konuştu!

Şanlıurfa'da görülen kuduz vakası sonrası köpeklerin toplatılmasına karşı çıkan bir grup hayvan sever, algı operasyonuna imza attı. Katliam yapılıyor yalanı ile barınaklara gidip kuduz riski taşıyan köpekleri başka illere kaçırdı! Kuduz vakasının görüldüğü mahallenin muhtarı Halil Kaya'nın da ofisini basıp kapısına 'Katil' yazdı. Saldırıya ve hakarete uğrayan muhtar Kaya, o günü anlattı…

İHA
Şanlıurfa kuduz vakası: Hayvan severlerin ofisini bastığı muhtar konuştu!

Şanlıurfa'da hayvan severlerin ofisine saldırdığı mahalle muhtarı Halil Kaya, kuduz vakası yaşanmadan önce köpeklerin toplatılmaya başladığını söyleyerek hayvans everlerin saldırısını kınadığını belirtti.

Şanlıurfa kuduz vakası: Hayvan severlerin ofisini bastığı muhtar konuştu!

Ofise saldıranlar hakkında davacı olduğunu aktaran Kaya, hayvan severler adı altında kendisine linç girişiminde bulunanların yakalanmasını istedi.

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Şanlıurfa kuduz vakası: Hayvan severlerin ofisini bastığı muhtar konuştu!

"SOSYAL MEDYADA ALGI YAPANLARDAN DAVACI OLDUM"

Kuduz köpek vakası hakkında detaylı bilgi veren Batıkent Mahalle Muhtarı Halil kaya, "Biz bundan 20 gün önce, tabi mahalle sakinlerimizin talepleri ve istekleri doğrultusunda mahallemizde salyası akan, küpesiz, başıboş, saldırgan hayvanların belediye ekiplerine bilgisini verdik. Bizim mahallemizde bu tür hayvanlar var, bunları alın, küpeleyin, kısırlaştırın, aşılarını vurun. Belediye ekiplerimiz de geldiler. Tabi biz bu hayvanları toplarken burada bir mahalle sakinimiz hanımefendi bize engel oldu. Siz bunları alamazsınız falan dedi. Belediye ekipleri de tamamını toplamadan gitti.

Şanlıurfa kuduz vakası: Hayvan severlerin ofisini bastığı muhtar konuştu!

Aradan bir hafta, 10 gün geçtikten sonra ben muhtarlıkta otururken mahalle sakinlerinden arama geldi. Parkta bir köpek saldırısı olduğunu söylediler. Tabi biz oraya gittiğimiz zaman ortada saldıran köpek ve ısırılan ağabeyimiz yoktu. Sonra kendi imkanlarıyla hastaneye gitmiş, aşılarını yaptırmış.

Şanlıurfa kuduz vakası: Hayvan severlerin ofisini bastığı muhtar konuştu!

"HİÇBİR ZARAR VERMEYE HAKLARI YOK"

Onu ısıran köpeği tespit etmesini söyledik. Oradaki vatandaşlar da şu köpek ısırdı dedi. Biz de belediye yetkililerini çağırdık, köpeği sapasağlam belediye yetkililerine teslim ettik. Aradan 2 gün geçti. İki günün sonunda köpeğin rapor sonucu geldi. Köpeğin kuduz olduğu anlaşıldı. Daha sonra sağlık ekipleri ısırılan kişiye ulaştı. Yani bizim bütün yaşadıklarımız bunlar ama şu anda yazılan çizilenler bakıyoruz, özellikle memleketimiz hakkında. Ondan sonra benim muhtarlığımı basmışlar ben burada yokken. Katil, kanlıurfa, Şanlıurfa, bilmem ne, böyle cümleler sarf etmişler. Yani bu şeylere gerek yok. Bu şekilde sosyal medyada algı yapanlardan hem davacı oldum hem şikayetçi oldum ve kınıyorum. Kimsenin böyle memleketimiz hakkında, özellikle şahsım hakkında, bu şekilde muhtarlığımıza zarar vererek, yazıp çizerek hiçbir zarar vermeye hakları yok. Bizim yaşadıklarımız bunlar.

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