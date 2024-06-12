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Şanlıurfa kuduz vakası: Hayvan severlerin ofisini bastığı muhtar konuştu!
Giriş Tarihi: 12.06.2024 20:49
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
20:49
Şanlıurfa kuduz vakası: Hayvan severlerin ofisini bastığı muhtar konuştu!
Şanlıurfa'da görülen kuduz vakası sonrası köpeklerin toplatılmasına karşı çıkan bir grup hayvan sever, algı operasyonuna imza attı. Katliam yapılıyor yalanı ile barınaklara gidip kuduz riski taşıyan köpekleri başka illere kaçırdı! Kuduz vakasının görüldüğü mahallenin muhtarı Halil Kaya'nın da ofisini basıp kapısına 'Katil' yazdı. Saldırıya ve hakarete uğrayan muhtar Kaya, o günü anlattı…