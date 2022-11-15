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Haberler Yaşam Şanlıurfa TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı 2022: Sosyal Konut Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 15.11.2022 10:48 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 10:50

Şanlıurfa TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı 2022: Sosyal Konut Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır?

Şanlıurfa TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı yayında! 15 Kasım 2022 saat 10.00'da başlayan Eyyübiye kuraları iki gün sürecek. 4 bin 250 sosyal konutun kura çekimi ardından hak sahipleri belirlenecek. Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. Bakan Murat Kurum tarafından 2023 Mart ayına kadar süreceği açıklanan kuralar Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ilçelerinden başladı. TOKİ Şanlıurfa kura çekimi canlı yayın ile takip ediliyor. Peki, Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Şanlıurfa Eyyübiye kura sonucu…

Şanlıurfa TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı 2022: Sosyal Konut Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır?

Şanlıurfa TOKİ kura çekimi canlı yayın ile başladı. 15-16 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleşecek Eyyübiye ilçesi sosyal konut kurası gündemdeki yerini aldı. İlçede yaşayan vatandaşlar araştırmalara başladı. Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı açıldı. Ceylanpınar, Bozova, Suruç, Hilvan, Halfeti, Siverek, Viranşehir, Birecik, Harran, Eyyübiye ilçelerinde toplamda 7 bin 500 konut sahiplerini buluyor. Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. İşte, TOKİ Şanlıurfa kura çekimi canlı izle!

Şanlıurfa TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı 2022: Sosyal Konut Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır?

TOKİ KURA ÇEKİMİ 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

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Şanlıurfa TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı 2022: Sosyal Konut Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır?

TOKİ ŞANLIURFA KONUTLARI NEREDE?

2022 TOKİ Şanlıurfa kura çekimi saat 10.00'da gerçekleşiyor. Kura çekimi, Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek. İşte TOKİ Şanlıurfa evlerinin olduğu ilçeler ve sayıları:

ŞANLIURFA CEYLANPINAR: 130 KONUT

ŞANLIURFA BOZOVA: 500

ŞANLIURFA SURUÇ: 250

ŞANLIURFA HİLVAN: 100

ŞANLIURFA HALFETİ: 120

ŞANLIURFA SİVEREK: 500

Şanlıurfa TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı 2022: Sosyal Konut Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır?

ŞANLIURFA VİRANŞEHİR: 750

ŞANLIURFA BİRECİK: 500

ŞANLIURFA EYYÜBİYE: 4250

ŞANLIURFA HARRAN: 250

NOT: Şanlıurfa TOKİ kuraları Halfeti, Siverek, Viranşehir ve Birecik ilçelerinde 14 Kasım günü çekildi. Eyyübiye ve Harran ilçelerinde 15-16 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.

Şanlıurfa TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı 2022: Sosyal Konut Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır?

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

Şanlıurfa kura çekimi sonuçları yayında!

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