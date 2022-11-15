Haberler Yaşam Şanlıurfa TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı 2022: Sosyal Konut Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 15.11.2022 10:48 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 10:50

Şanlıurfa TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı 2022: Sosyal Konut Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır?

Şanlıurfa TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı yayında! 15 Kasım 2022 saat 10.00'da başlayan Eyyübiye kuraları iki gün sürecek. 4 bin 250 sosyal konutun kura çekimi ardından hak sahipleri belirlenecek. Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. Bakan Murat Kurum tarafından 2023 Mart ayına kadar süreceği açıklanan kuralar Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ilçelerinden başladı. TOKİ Şanlıurfa kura çekimi canlı yayın ile takip ediliyor. Peki, Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Şanlıurfa Eyyübiye kura sonucu…