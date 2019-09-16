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’da 2’nci Göbeklitepe heyecanı

Giriş Tarihi: 16.09.2019 22:18 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 22:23
Şanlıurfa’da 2’nci Göbeklitepe heyecanı

'da 2014 yılında keşfedilen ve yeni bir Göbeklitepe olması beklenen Harbetsuvan Tepesi'nde başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor. Bölgede inceleme yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 2'nci bir Göbeklitepe olması beklenen yerde tarihin başladığını söyledi.

Şanlıurfa’da 2’nci Göbeklitepe heyecanı

'nın Eyyübiye ilçesinde 2014 yılında keşfedilen ve yeni bir Göbeklitepe olması beklenen Harbetsuvan Tepesi'nde başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor. Kazı çalışmalarını incelemek ve yetkililerden bilgi almak için bölgeye giden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, teknik ekiple bir araya geldi. Kuş, beraberindekilerle birlikte teknik ekipten bilgi aldı.

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Şanlıurfa’da 2’nci Göbeklitepe heyecanı

"Tarihin burada başladığını düşünüyorum"
Bölgede sürdürülen kazı çalışmalarına belediye olarak destek vereceklerini ve bölgeyi cazibe merkezi haline getirmek için çalışma yürüteceklerini belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Şuan meclis üyesi arkadaşlarımız ile birlikte Karahisar bölgemize geldik. Sağ olsun hocamız bizleri bir ay önce ziyaret ettiler ve kazı çalışması yapacaklarını ifade ettiler.

Şanlıurfa’da 2’nci Göbeklitepe heyecanı

Bizler de elimizden gelen bütün destekleri vereceğimizi ifade ettik. Tarih burada, tarihin başlangıcı burası diye düşünüyorum. Harbetsuvan torunlarının Göbeklitepe'ye taşındığını düşünüyorum. İnşallah yapılacak olan kazılar ile çok ciddi tespitlerin yapılacağı kanaatindeyiz. Bu kazıyı hızlandırıp bütün desteklerimiz ile kazı ekibinin yanında olacağız. Kültür Müdürlüğümüz ve Kültür Bakanlığımız ile de görüşmelerimiz olacak.

Şanlıurfa’da 2’nci Göbeklitepe heyecanı

İnşallah bütün ağırlığımızı bu bölgeye vereceğiz. Bu bölgenin yanı sıra daha öncede ziyaret etmiş olduğumuz Soğmatar bölgesi de bizim için çok önemlidir. Eyyübiye Belediyesi olarak gerek merkezde gerek kırsalda halkımızın durmaksınız hizmetinde oluyoruz. Hizmetlerine devam ediyoruz ama tarihi asla unutmayacağız tarihe de var gücümüz ile desteklerimizi vereceğiz" ifadelerini kulandı.

Şanlıurfa’da 2’nci Göbeklitepe heyecanı

"Dikili taşlar tespit edildi"
Kazı çalışmalarına bilimsel danışmanlık yapan Profesör Bahattin Çelik ise "Harbetsuvan Tepesi'nde yaklaşık 6 dönümlük bir alan içerisinde yaklaşık 2 yıldır kazı yapıyoruz. Eyyübiye Belediye Başkanlığının destekleri ile burada kazı çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu Harbetsuvan tepesinde aynen Göbeklitepe'de olduğu gibi tapınak alanları tespit ettik. Göbeklitepe'nin son evresine ait bulgular tespit ettik. Harbetsuvan tepesi de aynen Göbeklitepe gibi çok önemli bir yer olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu.

Şanlıurfa’da 2’nci Göbeklitepe heyecanı

Kazı çalışmalarının yürütüldüğü Harbetsuvan Tepesi, Eyyübiye ilçene bağlı Karahisar kırsal Mahallesinde ve merkeze 53 kilometre mesafede bulunuyor. Kazı çalışmaları Müzesi Başkanlığında, Profesör Bahattin Çelik bilimsel danışmanlığı tarafından yürütülüyor.

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