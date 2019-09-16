Şanlıurfa’da 2’nci Göbeklitepe heyecanı

"Dikili taşlar tespit edildi"

Kazı çalışmalarına bilimsel danışmanlık yapan Profesör Bahattin Çelik ise "Harbetsuvan Tepesi'nde yaklaşık 6 dönümlük bir alan içerisinde yaklaşık 2 yıldır kazı yapıyoruz. Eyyübiye Belediye Başkanlığının destekleri ile burada kazı çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu Harbetsuvan tepesinde aynen Göbeklitepe'de olduğu gibi tapınak alanları tespit ettik. Göbeklitepe'nin son evresine ait bulgular tespit ettik. Harbetsuvan tepesi de aynen Göbeklitepe gibi çok önemli bir yer olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu.

