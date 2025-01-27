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Şanlıurfa'da anne vahşeti! Önce 2 kızını öldürdü sonra intihar etti! Meğer bir süre önce...
Giriş Tarihi: 27.01.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
16:22
Şanlıurfa'da anne vahşeti! Önce 2 kızını öldürdü sonra intihar etti! Meğer bir süre önce...
Şanlıurfa'da bir süre önce eşinden boşanan 35 yaşındaki Serap Yamaca ile büyük kızı 14 yaşındaki İsmet Ada'nın evde silahla vurulmuş cansız bedenleri, küçük kızı Nida Yamaca (8) ise kolunda serum takılı hareketsiz bulundu. Hastaneye kaldırılan Nida Yamaca da kurtarılamadı.