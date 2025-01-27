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Haberler Yaşam Şanlıurfa'da anne vahşeti! Önce 2 kızını öldürdü sonra intihar etti! Meğer bir süre önce...
Giriş Tarihi: 27.01.2025 16:19 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 16:22

Şanlıurfa'da anne vahşeti! Önce 2 kızını öldürdü sonra intihar etti! Meğer bir süre önce...

Şanlıurfa'da bir süre önce eşinden boşanan 35 yaşındaki Serap Yamaca ile büyük kızı 14 yaşındaki İsmet Ada'nın evde silahla vurulmuş cansız bedenleri, küçük kızı Nida Yamaca (8) ise kolunda serum takılı hareketsiz bulundu. Hastaneye kaldırılan Nida Yamaca da kurtarılamadı.

MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da anne vahşeti! Önce 2 kızını öldürdü sonra intihar etti! Meğer bir süre önce...

Olay, saat 14.00 sıralarında Alibaba Mahallesi'ndeki 11 katlı binanın 7'nci katında meydana geldi. Bir süre önce boşandığı öğrenilen Serap Yamaca, evde bulunan altınlarını emanet olarak komşusuna bıraktıktan sonra geri döndü.

Şanlıurfa’da anne vahşeti! Önce 2 kızını öldürdü sonra intihar etti! Meğer bir süre önce...

Bir süre sonra anne ve 2 kızının bulunduğu daireden silah sesi duyuldu. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Şanlıurfa’da anne vahşeti! Önce 2 kızını öldürdü sonra intihar etti! Meğer bir süre önce...

Daireye giren ekipler, Serap Yamaca ile büyük kızı İsmet Ada Yamaca'yı yerde kanlar içinde yatarken, küçük kız Nida Yamaca'yı ise kolunda serum takılı hareketsiz buldu.

Şanlıurfa’da anne vahşeti! Önce 2 kızını öldürdü sonra intihar etti! Meğer bir süre önce...

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Serap ve İsmet Ada Yamaca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Nida Yamaca da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Şanlıurfa’da anne vahşeti! Önce 2 kızını öldürdü sonra intihar etti! Meğer bir süre önce...

Bir hastanenin bilgi işlem bölümünde çalışan Serap Yamaca ile kızları Nida ve İsmet Ada'nın cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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