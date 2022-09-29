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Haberler Yaşam Bayrampaşa'da düğünde kız tarafı ile erkek tarafı birbirine girdi! Sebebi 'pes' dedirtti
Giriş Tarihi: 29.09.2022 11:21 Güncelleme Tarihi: 29.09.2022 11:26

Bayrampaşa'da düğünde kız tarafı ile erkek tarafı birbirine girdi! Sebebi 'pes' dedirtti

İstanbul Bayrampaşa'da bir düğünde 'istek parça' nedeniyle çıkan tartışma sonucu kız tarafı ile erkek tarafı kavga etti. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; gelin ve damadın halay çektiği sırada yaşanan gerginlik kameraya yansıyor

DHA
Bayrampaşa’da düğünde kız tarafı ile erkek tarafı birbirine girdi! Sebebi ’pes’ dedirtti

İstanbul Bayrampaşa'da bir düğünde ilginç anlar yaşandı. Erkek tarafı ile Gelin tarafı arasında 'istek şarkı' nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Genç çiftin en mutlu günü karakolda sonlanırken, o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bayrampaşa’da düğünde kız tarafı ile erkek tarafı birbirine girdi! Sebebi ’pes’ dedirtti

ERKEK TARAFI İLE KIZ TARAFI TEKME TOKAT KAVGA ETTİ

Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'nde dün gece Furkan Ş. ile Buse Ş. çiftinin düğününde halayda çalınacak şarkı yüzünden gelin tarafı ile erkek tarafı arasında gerginlik oldu.

Bayrampaşa'da düğünde istek parça kavgası karakolda bitti | Video

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Bayrampaşa’da düğünde kız tarafı ile erkek tarafı birbirine girdi! Sebebi ’pes’ dedirtti

Oyun pistinde başlayan gerginlik sonucu kız tarafı ile erkek tarafı tekme tokat kavga etti. Salonda başlayan düğün, tarafların kavgaya tutuşmasıyla polis merkezinde son buldu. Polis merkezine giden tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Bayrampaşa’da düğünde kız tarafı ile erkek tarafı birbirine girdi! Sebebi ’pes’ dedirtti

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Düğünde yaşanan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Gelin ve damadın halay çektiği sırada yaşanan gerginlik kameraya yansıyor.

Bayrampaşa’da düğünde kız tarafı ile erkek tarafı birbirine girdi! Sebebi ’pes’ dedirtti

Bir başka görüntüde ise tarafların kavgaları görülüyor.

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