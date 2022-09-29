Haberler Yaşam Bayrampaşa'da düğünde kız tarafı ile erkek tarafı birbirine girdi! Sebebi 'pes' dedirtti

Giriş Tarihi: 29.09.2022 11:21 Güncelleme Tarihi: 29.09.2022 11:26

Bayrampaşa'da düğünde kız tarafı ile erkek tarafı birbirine girdi! Sebebi 'pes' dedirtti

İstanbul Bayrampaşa'da bir düğünde 'istek parça' nedeniyle çıkan tartışma sonucu kız tarafı ile erkek tarafı kavga etti. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; gelin ve damadın halay çektiği sırada yaşanan gerginlik kameraya yansıyor