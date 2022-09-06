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Haberler Yaşam Şanlıurfa'da kahreden olay! Anne- babasının öldüğü kazaya göreve geldi, gözyaşlarına boğuldu
Giriş Tarihi: 06.09.2022 13:41 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022 13:49

Şanlıurfa'da kahreden olay! Anne- babasının öldüğü kazaya göreve geldi, gözyaşlarına boğuldu

Şanlıurfa- Mardin yolunun 5'inci kilometresinde korkunç bir kaza meydana geldi. Durakta yolcu indikten sonra şoförünün yola çıkışa hazırlandığı halk otobüsüne, otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet (60) ile eşi Şükran (61) Erten, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Büyükşehir Belediyesi yol yardım ekibindeki Mehmet Hafız Erten ise anne- babasının kaza geçirdiğinden habersiz, ihbarla geldiği görev yerinden hastaneye geçip, acı haberle uzun süre gözyaşı döktü.

DHA
Şanlıurfa’da kahreden olay! Anne- babasının öldüğü kazaya göreve geldi, gözyaşlarına boğuldu

Korkunç kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Mardin yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Mahmut Etik, kullandığı 63 AB 872 plakalı halk otobüsüyle durakta yolcu indirip, yola çıkış yapmak istedi.

Şanlıurfa’da kahreden olay! Anne- babasının öldüğü kazaya göreve geldi, gözyaşlarına boğuldu

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Göz doktoruna muayene olmaya giden Ahmet Erten yönetimindeki 63 DC 567 plakalı otomobil ise bu sırada otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, ön kısmı ezilerek hurdaya döndü. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve belediye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.

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Şanlıurfa’da kahreden olay! Anne- babasının öldüğü kazaya göreve geldi, gözyaşlarına boğuldu

Araçta sıkışan Ahmet ve Şükran Erten çifti, ağır yaralı çıkarılarak ambulansla Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan çift, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’da kahreden olay! Anne- babasının öldüğü kazaya göreve geldi, gözyaşlarına boğuldu

EN ACI GÖREV

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki yol yardım ekibinden, çiftin oğulları Mehmet Hafız Ertem'in de ihbarla kaza yerine geldiği, anne- babasını ağır yaralı görünce büyük üzüntü yaşadığı, ambulansı takip ederek hastaneye geçip, acı haberle gözyaşlarına boğulduğu öğrenildi.

Şanlıurfa’da kahreden olay! Anne- babasının öldüğü kazaya göreve geldi, gözyaşlarına boğuldu

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mehmet Hafız Ertem'i arkadaşları tarafından teskin etmeye çalışırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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