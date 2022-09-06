Şanlıurfa’da kahreden olay! Anne- babasının öldüğü kazaya göreve geldi, gözyaşlarına boğuldu

Şanlıurfa- Mardin yolunun 5'inci kilometresinde korkunç bir kaza meydana geldi. Durakta yolcu indikten sonra şoförünün yola çıkışa hazırlandığı halk otobüsüne, otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet (60) ile eşi Şükran (61) Erten, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Büyükşehir Belediyesi yol yardım ekibindeki Mehmet Hafız Erten ise anne- babasının kaza geçirdiğinden habersiz, ihbarla geldiği görev yerinden hastaneye geçip, acı haberle uzun süre gözyaşı döktü.