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Şanlıurfa’da sokak köpeği dehşeti! 12 yaşındaki Fidan Damla Koçyiğit ölümden döndü: Kolundan, baldırından…
Giriş Tarihi: 16.01.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
10:26
Şanlıurfa’da sokak köpeği dehşeti! 12 yaşındaki Fidan Damla Koçyiğit ölümden döndü: Kolundan, baldırından…
Şanlıurfa'da 12 yaşındaki Fidan Damla Koçyiğit, komşuya gitmek için evden çıktığı sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Kolundan, baldırından, sırtından ve bileğinden ısırılan Koçyiğit hastanede tedavi altına alındı. Baba Mehmet Koçyiğit "Kızım perişan halde. Kolu bitkin ve parçalamış vaziyette" diyerek ağladı…