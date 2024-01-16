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Haberler Yaşam Şanlıurfa’da sokak köpeği dehşeti! 12 yaşındaki Fidan Damla Koçyiğit ölümden döndü: Kolundan, baldırından…
Giriş Tarihi: 16.01.2024 10:26 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 10:26

Şanlıurfa’da sokak köpeği dehşeti! 12 yaşındaki Fidan Damla Koçyiğit ölümden döndü: Kolundan, baldırından…

Şanlıurfa'da 12 yaşındaki Fidan Damla Koçyiğit, komşuya gitmek için evden çıktığı sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Kolundan, baldırından, sırtından ve bileğinden ısırılan Koçyiğit hastanede tedavi altına alındı. Baba Mehmet Koçyiğit "Kızım perişan halde. Kolu bitkin ve parçalamış vaziyette" diyerek ağladı…

İHA
Şanlıurfa’da sokak köpeği dehşeti! 12 yaşındaki Fidan Damla Koçyiğit ölümden döndü: Kolundan, baldırından…

Türkiye'nin gündemi sokak köpeklerinin neden olduğu vahşetti. Son olay Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçesi'nde meydana geldi. 12 yaşındaki Fidan Damla Koçyiğit, komşuya gitmek için evden çıktığı sırada sokak köpeğinin saldırısına uğradı, ölümle burun buruna geldi.

Şanlıurfa’da sokak köpeği dehşeti! 12 yaşındaki Fidan Damla Koçyiğit ölümden döndü: Kolundan, baldırından…

Saldırı sonrası özellikle kolları ve bacaklarında derin yaralar oluşan talihsiz çocuk önce Şanlıurfa'da tedavi altına alındı ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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Şanlıurfa’da sokak köpeği dehşeti! 12 yaşındaki Fidan Damla Koçyiğit ölümden döndü: Kolundan, baldırından…

2 ÇOCUĞU DAHA ISIRMIŞ!

Fidan Damla Koçyiğit'in babası Mehmet Koçyiğit, gündüz vaktinde yaşanan saldırıya tepki gösterdi. "Sokak köpekleri benim çocuğum dışında 2 çocuğu daha ısırdı. Ben evdeydim, komşular çağırdı çocuğunu köpek ısırmış diye. Ben gittim çocuk perişan vaziyetteydi. Çocuğuma yetiştiğim zaman bayılmıştı. Suruç Devlet Hastanesi'ne götürdüm. Suruç Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi ve dikiş yapıldı" dedi. Koçyiğit, ardından Gaziantep Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümüne geldiklerini söyledi.

Şanlıurfa’da sokak köpeği dehşeti! 12 yaşındaki Fidan Damla Koçyiğit ölümden döndü: Kolundan, baldırından…

"KIZIM PERİŞAN HALDE!"

Yaşanan köpek saldırısı sonucu kızının vücudunda derin yaralar ve doku kayıpları oluştuğunu ifade eden baba Koçyiğit, şöyle devam etti: Kolundan, baldırından, sırtından ve bileğinden olmak üzere toplam 4 yerinden ısırma var. Tabi derin ısırık oluşmuş durumda, kolu bitkin ve parçalamış vaziyette. Çocuklarımı okula yalnız gönderemiyorum.

Şanlıurfa’da sokak köpeği dehşeti! 12 yaşındaki Fidan Damla Koçyiğit ölümden döndü: Kolundan, baldırından…
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