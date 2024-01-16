Şanlıurfa’da sokak köpeği dehşeti! 12 yaşındaki Fidan Damla Koçyiğit ölümden döndü: Kolundan, baldırından…

2 ÇOCUĞU DAHA ISIRMIŞ!

Fidan Damla Koçyiğit'in babası Mehmet Koçyiğit, gündüz vaktinde yaşanan saldırıya tepki gösterdi. "Sokak köpekleri benim çocuğum dışında 2 çocuğu daha ısırdı. Ben evdeydim, komşular çağırdı çocuğunu köpek ısırmış diye. Ben gittim çocuk perişan vaziyetteydi. Çocuğuma yetiştiğim zaman bayılmıştı. Suruç Devlet Hastanesi'ne götürdüm. Suruç Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi ve dikiş yapıldı" dedi. Koçyiğit, ardından Gaziantep Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümüne geldiklerini söyledi.