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Haberler Yaşam Şanlıurfa’da yarın okullar tatil mi? Deprem sonrası 7 Şubat Salı Şanlıurfa’da okullar tatil edildi mi, kaç gün? MEB'den açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 06.02.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 11:56

Şanlıurfa’da yarın okullar tatil mi? Deprem sonrası 7 Şubat Salı Şanlıurfa’da okullar tatil edildi mi, kaç gün? MEB'den açıklama geldi!

Şanlıurfa'da yarın okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi soruları gündemdeki yerini aldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde şiddetli bir şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre Şanlıurfa'da 18 kişi hayatını kaybederken 200 kişi de yaralandı. Göçük altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken okulların durumu merak konusu oldu. Bu noktada binlerce öğrenci ve velisi, 7 Şubat Salı Şanlıurfa'da okul var mı yok mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Konuya dair açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Peki, Şanlıurfa'da yarın okullar tatil mi, ders var mı ? İşte, Şanlıurfa'da eğitime başlanacak tarih ve o açıklamanın detayları…

Şanlıurfa’da yarın okullar tatil mi? Deprem sonrası 7 Şubat Salı Şanlıurfa’da okullar tatil edildi mi, kaç gün? MEB’den açıklama geldi!

7 Şubat Salı Şanlıurfa'da okullar tatil mi sorusu kentte yaşayan öğrenci ve öğretmenlerin arama geçmişlerindeki yerini aldı. Türkiye, 6 Şubat Pazartesi sabahı son yılların en büyük depremlerinden biriyle uyandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli deprem Şanlıurfa başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. 7,4 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma neden oldu. Enkaz altındaki vatandaşları kurtarma çalışmaları sürerken öğrenciler, öğretmenler ve velileri "Şanlıurfa'da yarın okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 10 ilde okulların tatil edileceğini açıkladı. İşte, konu ile ilgili son gelişmeler…

Şanlıurfa’da yarın okullar tatil mi? Deprem sonrası 7 Şubat Salı Şanlıurfa’da okullar tatil edildi mi, kaç gün? MEB’den açıklama geldi!

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNİN BİLANÇOSU!

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

10 ilde hissedilen deprem sonrası son durumu açıklayan Oktay, 284 kişinin vefat ettiğini, 2 bin 323 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Oktay, Kahramanmaraş-Gaziantep doğalgaz hattında sorun olduğunu, birkaç gün doğalgaz verilemeyeceğini ifade etti. Oktay, vatandaşların yardımlarını sadece AFAD üzerinden yapması gerektiğini söyledi.

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Şanlıurfa’da yarın okullar tatil mi? Deprem sonrası 7 Şubat Salı Şanlıurfa’da okullar tatil edildi mi, kaç gün? MEB’den açıklama geldi!

KAHRAMANMARAŞ'TA 70 KİŞİ VEFAT ETTİ

Fuat Oktay'ın açıklamaları şöyle:

Depremin ardından bakanlarımız bölgeye gitti. Son derece ağır hava şartlarıyla mücadele ediyoruz. Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Maraş'ta 200 kişi yaralandı. 300 bina yıkıldı.Hatay'da 4 kişi vefat etti.

Şanlıurfa’da yarın okullar tatil mi? Deprem sonrası 7 Şubat Salı Şanlıurfa’da okullar tatil edildi mi, kaç gün? MEB’den açıklama geldi!

284 KİŞİ VEFAT ETTİ 2 BİN 323 KİŞİ YARALI

Burada kesinleşmedikçe bu sayıları doğrudan sizlerle paylaşmak istemiyoruz. Her biri bir can. Hatay'da 4 can kaybımız, 7 yaralımız var. Osmaniye'de 20 kaybımız var, 200 yaralımız ve 83 yıkılan binamız var. Adıyaman'da 13 kaybımız, 22 yaralımız, 100 yıkılan binamız. Diyarbakır'da 14 kaybımız var. Urfa'da 18 kaybımız, 200 yaralımız ve 60 yıkılan bina var. Gaziantep'te 80 kaybımız, 600 yaralımız var. Kilis'te 8 yaralımız, Adana'da 10 kaybımız, 118 yaralımız var.

Malatya'da da yine 47 kaybımız 550 yaralımız, 300 yıkılan binamız var. Toplam 284 vefatımız, 2 bin 23 yaralımız ve 1710 yıkılan binamız var. Toplam 2786 arama kurtarma ekibimiz sahada, her an bu sayı artıyor.

Şanlıurfa’da yarın okullar tatil mi? Deprem sonrası 7 Şubat Salı Şanlıurfa’da okullar tatil edildi mi, kaç gün? MEB’den açıklama geldi!

7 ŞUBAT SALI ŞANLIURFA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer:

''Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz.

Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 1 hafta eğitim öğretime ara vereceğiz.''

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