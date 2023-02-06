Şanlıurfa’da yarın okullar tatil mi? Deprem sonrası 7 Şubat Salı Şanlıurfa’da okullar tatil edildi mi, kaç gün? MEB’den açıklama geldi!

Şanlıurfa'da yarın okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi soruları gündemdeki yerini aldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde şiddetli bir şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre Şanlıurfa'da 18 kişi hayatını kaybederken 200 kişi de yaralandı. Göçük altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken okulların durumu merak konusu oldu. Bu noktada binlerce öğrenci ve velisi, 7 Şubat Salı Şanlıurfa'da okul var mı yok mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Konuya dair açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Peki, Şanlıurfa'da yarın okullar tatil mi, ders var mı ? İşte, Şanlıurfa'da eğitime başlanacak tarih ve o açıklamanın detayları…