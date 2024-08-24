Şanlıurfa’dan Almanya’ya uzanan kan davasında çarpıcı detaylar: 225 kilometre takip edip tetiği çekti!

Öyle ki her şey 2016 yılında Cuvanlı aşiretine mensup Sinan E.'nin Viranşehir'de öldürülmesiyle başladı. Akraba olmalarına rağmen olayı kan davasına döndüren taraflar aşiretin ileri gelenlerin araya girmesine rağmen bir türlü barışmadı.