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Giriş Tarihi: 24.08.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 11:37

Şanlıurfa’dan Almanya’ya uzanan kan davasında çarpıcı detaylar: 225 kilometre takip edip tetiği çekti!

Almanya, Frankfurt Tren İstasyonu'nda yaşanan kanlı infazla sarsıldı. 27 yaşındaki Tahsin E.'nin ölümünün perde arkasında kan davası çıktı. Öyle ki Tahsin E., çilek tarlasında kardeşini öldüren Ahmet Özdakak'a tam 12 el kurşun sıkıp Almanya'ya kaçtı. Cinayeti öğrenen Ahmet Özdakak'ın Almanya'da yaşayan amcası Kemal Özdakak, Tahsin E.'ye tren garında ulaştı. Dokuzuncu peronu kala buladı! Almanya'nın konuştuğu cinayetin detaylarına ise SABAH ulaştı.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Şanlıurfa’dan Almanya’ya uzanan kan davasında çarpıcı detaylar: 225 kilometre takip edip tetiği çekti!

Almanya'nın Frankfurt şehrinde her gün 450 bin kişinin seyahat ettiği tren istasyonda yaşanan kanlı infaz, ülkenin gündeminde ilk sırada yer aldı.

Şanlıurfa’dan Almanya’ya uzanan kan davasında çarpıcı detaylar: 225 kilometre takip edip tetiği çekti!

Korkunç cinayetin Şanlıurfa'dan Almanya'ya uzanan bir kan davası nedeniyle işlendiği ortaya çıktı.

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Şanlıurfa’dan Almanya’ya uzanan kan davasında çarpıcı detaylar: 225 kilometre takip edip tetiği çekti!

Öyle ki her şey 2016 yılında Cuvanlı aşiretine mensup Sinan E.'nin Viranşehir'de öldürülmesiyle başladı. Akraba olmalarına rağmen olayı kan davasına döndüren taraflar aşiretin ileri gelenlerin araya girmesine rağmen bir türlü barışmadı.

Şanlıurfa’dan Almanya’ya uzanan kan davasında çarpıcı detaylar: 225 kilometre takip edip tetiği çekti!

KARDEŞİNİN KATİLİNİ ÇİLEK TARLASINDA İNFAZ ETTİ

Kardeşinin ölümünden akrabası olan Ahmet Özdakak'ı (46) sorumlu tutan Tahsin E. (27) ailesiyle birlikte ölüm yemini etti. Geçtiğimiz mayıs ayında kanlı infaz için düğmeye basan Tahsin E., Antalya'nın Aksu İlçesi'nde Ahmet Özdakak'ı (46), kamyonetle getirdiği çileği müşterilerine sattığı sırada tabancayla 12 el ateş ederek öldürüp, kayıplara karıştı.

Şanlıurfa’dan Almanya’ya uzanan kan davasında çarpıcı detaylar: 225 kilometre takip edip tetiği çekti!

AŞİRET İNTİKAM İÇİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Özdakak'ı toprağa veren aile, Tahsin E.'yi bulmak içi harekete geçti. Tahsin E.'nin sosyal medya hesaplarından Almanya'ya kaçtığını tespit eden Özdakak Ailesi, durumu Almanya'nın Baden-Württemberg şehrinde yaşayan amcaları kebap salonu işletmecisi Kemal Özdakak'a bildirdi.

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