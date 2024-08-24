Giriş Tarihi: 24.08.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024
11:37
Şanlıurfa’dan Almanya’ya uzanan kan davasında çarpıcı detaylar: 225 kilometre takip edip tetiği çekti!
Almanya, Frankfurt Tren İstasyonu'nda yaşanan kanlı infazla sarsıldı. 27 yaşındaki Tahsin E.'nin ölümünün perde arkasında kan davası çıktı. Öyle ki Tahsin E., çilek tarlasında kardeşini öldüren Ahmet Özdakak'a tam 12 el kurşun sıkıp Almanya'ya kaçtı. Cinayeti öğrenen Ahmet Özdakak'ın Almanya'da yaşayan amcası Kemal Özdakak, Tahsin E.'ye tren garında ulaştı. Dokuzuncu peronu kala buladı! Almanya'nın konuştuğu cinayetin detaylarına ise SABAH ulaştı.