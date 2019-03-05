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'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'Keme'

'da, ilkbahar yağışlarıyla ortaya çıkan keme mantarından yapılan ve yüksek fiyatına rağmen ilgi gören 'keme kebabı' sofraları süslemeye başladı.

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 05.03.2019 12:26 Güncelleme Tarihi: 05.03.2019 12:27
Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'Keme'

'da, ilkbahar yağışlarıyla ortaya çıkan keme mantarının etle buluştuğu "keme kebabı", sadece mart ve nisan aylarında tüketilebiliyor.

Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'Keme'

"Halil İbrahim sofrası ve bereketi" ile özdeşleşen ve gastronomi turizminde adından söz ettiren 'daki kebap çeşitleri, yöre halkının yanı sıra damak tadını önemseyen yerli ve yabancı turistlerin de dikkatini çekiyor.

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Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'Keme'

Bölgede bahar yağmurlarının ardından yetişen "keme mantarı"ndan yapılan kebap da sadece mart ve nisan aylarında tüketilebildiği için yüksek fiyatına rağmen ilgi görüyor.

Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'Keme'

Yer altında yetişen ve görüntüsü patatese benzeyen keme, dağlık bölgelerde yağışlara bağlı olarak ortaya çıkıyor. Köylüler tarafından toplanan ürünü, kebap ustaları etle karıştırıp şişe dizerek özenle pişiriyor. Keme kebabı, közlenmiş biber ve kuru soğanla servis ediliyor.

Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'Keme'
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Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'Keme'
Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'Keme'
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