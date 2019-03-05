Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'Keme'

Şanlıurfa'da, ilkbahar yağışlarıyla ortaya çıkan keme mantarından yapılan ve yüksek fiyatına rağmen ilgi gören 'keme kebabı' sofraları süslemeye başladı. Şanlıurfa'da, ilkbahar yağışlarıyla ortaya çıkan keme mantarının etle buluştuğu 'keme kebabı', sadece mart ve nisan aylarında tüketilebiliyor. 'Halil İbrahim sofrası ve bereketi' ile özdeşleşen ve gastronomi turizminde adından söz ettiren Şanlıurfa'daki kebap çeşitleri, yöre halkının yanı sıra damak tadını önemseyen yerli ve yabancı turistlerin de dikkatini çekiyor. Bölgede bahar yağmurlarının ardından yetişen 'keme mantarı'ndan yapılan kebap da sadece mart ve nisan aylarında tüketilebildiği için yüksek fiyatına rağmen ilgi görüyor. Yer altında yetişen ve görüntüsü patatese benzeyen keme, dağlık bölgelerde yağışlara bağlı olarak ortaya çıkıyor. Köylüler tarafından toplanan ürünü, kebap ustaları etle karıştırıp şişe dizerek özenle pişiriyor. Keme kebabı, közlenmiş biber ve kuru soğanla servis ediliyor.