Şans eseri yaşam kamerada! Kafasını çevirmiş hayatta kalmış

Erkek arkadaşı tarafından oturdukları restoranda kafasına nişan alınıp alnından vurulan Demet S'nin şans eseri hayatta kaldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı görüntülerde saldırganın mağdur kadının başını masaya koyduğu an silahını aldığı, masanın altında süngüyü çekip kız arkadaşının kafasını çevirdiği anda ateş ettiği belirlendi. Talihsiz kadının görüş açısı nedeniyle silahı fark edemediği, dahası sanığın atış anındaki kol doğrultusunun arka masada oturan iki kadına dahi hayati risk doğurabilecek pozisyonda olduğunun altı çizildi.