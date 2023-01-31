Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Şans eseri yaşam kamerada! Kafasını çevirmiş hayatta kalmış
Giriş Tarihi: 31.01.2023 07:57 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 08:01

Şans eseri yaşam kamerada! Kafasını çevirmiş hayatta kalmış

Erkek arkadaşı tarafından oturdukları restoranda kafasına nişan alınıp alnından vurulan Demet S'nin şans eseri hayatta kaldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı görüntülerde saldırganın mağdur kadının başını masaya koyduğu an silahını aldığı, masanın altında süngüyü çekip kız arkadaşının kafasını çevirdiği anda ateş ettiği belirlendi. Talihsiz kadının görüş açısı nedeniyle silahı fark edemediği, dahası sanığın atış anındaki kol doğrultusunun arka masada oturan iki kadına dahi hayati risk doğurabilecek pozisyonda olduğunun altı çizildi.

ARZU KAYA
Şans eseri yaşam kamerada! Kafasını çevirmiş hayatta kalmış

Kadıköy'de bir restoranda 2021 yılı Aralık ayında kız arkadaşıyla buluşan Tolga Ergen(44), yemek yedikleri sırada tabancasını çıkardı, masanın altında mermiyi namlusuna verdi ve 20 santimetre mesafeden kız arkadaşı Demet S'nin (38) kafasına bir el ateş etti. Demet S. alnından yaralandı ve şikayetçi oldu.

Şans eseri yaşam kamerada! Kafasını çevirmiş hayatta kalmış

Hiçbir şey olmamış gibi tabancayı ceketinin cebine koyup restorandan çıkan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ergen hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şans eseri yaşam kamerada! Kafasını çevirmiş hayatta kalmış

FIRSATTAN İSTİFADE SİLAHI ÇIKARMIŞ

Dava kapsamında Demet S'nin kafasını çevirmesiyle şans eseri hayatta kaldığı ortaya çıkarken, dosyaya gelen dehşet anlarının görüntüleri bu durumun belgesi niteliğindeydi.

Şans eseri yaşam kamerada! Kafasını çevirmiş hayatta kalmış

Dava dosyasına gelen görüntüleri inceleyen bilirkişi saniye saniye korku dolu anlarını tespit etti. İkilinin önce konuştuğu, sonrasında mağdur kadının kafasını masaya koyduğu esnada saldırganın fırsattan istifade yan koltukta bulunan ceketinin cebinden silahını çıkardığı belirlendi.

Şans eseri yaşam kamerada! Kafasını çevirmiş hayatta kalmış

Saldırganın bu sırada masanın altında ilk atış gerekli olan doldur-boşalt işlemi için tabancanın sürgüsünü çektiği de kaydedildi.

SON DAKİKA