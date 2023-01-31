Şans eseri yaşam kamerada! Kafasını çevirmiş hayatta kalmış

Kadıköy'de bir restoranda 2021 yılı Aralık ayında kız arkadaşıyla buluşan Tolga Ergen(44), yemek yedikleri sırada tabancasını çıkardı, masanın altında mermiyi namlusuna verdi ve 20 santimetre mesafeden kız arkadaşı Demet S'nin (38) kafasına bir el ateş etti. Demet S. alnından yaralandı ve şikayetçi oldu.