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Şans Topu 29 Aralık 2024 Pazar sonuçları TIKLA-ÖĞREN! 💥 Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 29.12.2024 18:50
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024
18:54
Şans Topu 29 Aralık 2024 Pazar sonuçları sorgulanıyor. Çarşamba ve Pazar günü olmak üzere haftada iki defa gerçekleşen çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com resmi sitesinden sorgulanırken, aynı zamanda MP youtube hesabı üzerinden canlı olarak açıklanıyor. Peki, Şans Topu 29 Aralık 2024 Pazar sonuçları açıklandı mı? İşte, Milli Piyango Online ile kazanan şanslı numaralar...