Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Şans Topu 29 Aralık 2024 Pazar sonuçları TIKLA-ÖĞREN! 💥 Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 29.12.2024 18:50 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 18:54

Şans Topu 29 Aralık 2024 Pazar sonuçları TIKLA-ÖĞREN! 💥 Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

Şans Topu 29 Aralık 2024 Pazar sonuçları sorgulanıyor. Çarşamba ve Pazar günü olmak üzere haftada iki defa gerçekleşen çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com resmi sitesinden sorgulanırken, aynı zamanda MP youtube hesabı üzerinden canlı olarak açıklanıyor. Peki, Şans Topu 29 Aralık 2024 Pazar sonuçları açıklandı mı? İşte, Milli Piyango Online ile kazanan şanslı numaralar...

Şans Topu 29 Aralık 2024 Pazar sonuçları TIKLA-ÖĞREN! 💥 Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

34 sayıdan 6 şanslı numara seçerek kolon oluşturmanın yeterli olduğu Şans Topu için gözler bugünün sonuçlarına çevrildi. Şansoyunuseverlerin yakından takip ettiği 29 Aralık 2024 Pazar sonuçları için heyecan dorukta. Peki, Şans Topu sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır? İşte, kazanan numaralar...

Şans Topu 29 Aralık 2024 Pazar sonuçları TIKLA-ÖĞREN! 💥 Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

ŞANS TOPU SONUÇLARI 29 ARALIK 2024

Haftanın 2 günü gerçekleşen Şans Topu 29 Aralık 2024 tarihli Pazar çekilişi ile gündemde. Devreden büyük ikramiyenin 1.831.453 TL olduğu çekilişte kazanan şanslı numaralar saat 20.00'de başlayan çekilişle belli oluyor.

İşte, kazandıran numaralar:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şans Topu 29 Aralık 2024 Pazar sonuçları TIKLA-ÖĞREN! 💥 Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MP TV CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

Şans Topu 29 Aralık 2024 Pazar sonuçları TIKLA-ÖĞREN! 💥 Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oynamak için 34 sayıdan 6 şanslı numara seçerek kolonunu oluşturman yeterli!

Tek kolon ücreti 8 TL!

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Şans Topu 29 Aralık 2024 Pazar sonuçları TIKLA-ÖĞREN! 💥 Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.

SON DAKİKA