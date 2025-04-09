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Haberler Yaşam Şans Topu 9 Nisan 2025 sonuçları BELLİ OLDU! 💥 Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 09.04.2025 22:43 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 22:50

Şans Topu 9 Nisan 2025 sonuçları BELLİ OLDU! 💥 Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

Haftanın heyecanla beklenen çekilişlerinden biri olan Şans Topu'nda 9 Nisan 2025 Çarşamba sonuçları için gözler Milli Piyango Online'da! Sonuçlar açıklandığında MP bilet sorgulama ekranı üzerinden hızlı sonuç sorgulama yapılabiliyor. İşte, 9 Nisan 2025 Çarşamba Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan şanslı numaralar!

Şans Topu 9 Nisan 2025 sonuçları BELLİ OLDU! 💥 Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

Şans oyunu tutkunlarının gözleri bu akşamki Şans Topu çekiliş sonuçlarında! 9 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişin ardından, kazandıran numaralar Milli Piyango Online sistemi üzerinden ilan ediliyor. Bilet sahipleri, Milli Piyango bilet sorgulama ekranı üzerinden numaralarını kontrol edebilir. İşte, detaylar...

Şans Topu 9 Nisan 2025 sonuçları BELLİ OLDU! 💥 Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

ŞANS TOPU SONUÇLARI 9 NİSAN 2025

Milli Piyango Online Şans Topu6 9 Nisan 2025 tarihli çekilişi ile gündemde. Şanslı numaralar saat 20.00'de başlayan çekilişle belli oluyor.

İşte, sorgulama ekranı:

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Şans Topu 9 Nisan 2025 sonuçları BELLİ OLDU! 💥 Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İşte oyunun kuralları:

Şans Topu 9 Nisan 2025 sonuçları BELLİ OLDU! 💥 Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oynamak için 34 sayıdan 6 şanslı numara seçerek kolonunu oluşturman yeterli!

Tek kolon ücreti 10 TL!

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Şans Topu 9 Nisan 2025 sonuçları BELLİ OLDU! 💥 Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.