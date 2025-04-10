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Haberler Yaşam Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu! 9 Nisan 2025 Şans Topu'nda büyük ikramiye kazandıran numaralar
Giriş Tarihi: 10.04.2025 00:51 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 00:52

Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu! 9 Nisan 2025 Şans Topu'nda büyük ikramiye kazandıran numaralar

Haftanın heyecanla beklenen çekilişlerinden biri olan Şans Topu'nda 9 Nisan 2025 Çarşamba sonuçları için gözler Milli Piyango Online'da! Sonuçlar açıklandığında MP bilet sorgulama ekranı üzerinden hızlı sonuç sorgulama yapılabiliyor. İşte, 9 Nisan 2025 Çarşamba Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan şanslı numaralar!

Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu! 9 Nisan 2025 Şans Topu’nda büyük ikramiye kazandıran numaralar

Şans oyunu tutkunlarının gözleri bu akşamki Şans Topu çekiliş sonuçlarında! 9 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişin ardından, kazandıran numaralar Milli Piyango Online sistemi üzerinden ilan ediliyor. Bilet sahipleri, Milli Piyango bilet sorgulama ekranı üzerinden numaralarını kontrol edebilir. İşte, detaylar...

Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu! 9 Nisan 2025 Şans Topu’nda büyük ikramiye kazandıran numaralar

ŞANS TOPU SONUÇLARI 9 NİSAN 2025

Milli Piyango Online Şans Topu6 9 Nisan 2025 tarihli çekilişi ile gündemde. Şanslı numaralar saat 20.00'de başlayan çekilişle belli oluyor.

İşte, sorgulama ekranı:

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Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu! 9 Nisan 2025 Şans Topu’nda büyük ikramiye kazandıran numaralar

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İşte oyunun kuralları:

Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu! 9 Nisan 2025 Şans Topu’nda büyük ikramiye kazandıran numaralar

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oynamak için 34 sayıdan 6 şanslı numara seçerek kolonunu oluşturman yeterli!

Tek kolon ücreti 10 TL!

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu! 9 Nisan 2025 Şans Topu’nda büyük ikramiye kazandıran numaralar

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.