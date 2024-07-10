Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Şans Topu sonuçları 10 Temmuz Çarşamba çekilişi: Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama MPİ ekranı
Giriş Tarihi: 10.07.2024 17:56 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 17:56

Şans Topu sonuçları 10 Temmuz Çarşamba çekilişi: Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Haftanın iki günü gerçekleşen şans oyununda araştırmalar başlıyor. Şans Topu sonuçları 10 Temmuz 2024 tarihi ile sorgulanıyor. 5 milyonu aşan büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen bilet sahipleri ekrana yansıyan çekiliş toplarını kontrol ediyor. Milli Piyango Online çekiliş sonuçları ekranından kazandıran numaralar araştırılıyor. İşte, Şans Topu sonuçları sorgulama MPİ ekranı...

Şans Topu sonuçları 10 Temmuz Çarşamba çekilişi: Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı üzerinden takip ediliyor. Noter huzurunda canlı yayında gerçekleşen çekiliş sonrası kazandıran numaralar araştırılıyor. Bilet sahipleri ekran başında yerlerini alıyor. Çarşamba çekilişi canlı izleniyor. İşte, 10 Temmuz Şans Topu sonuçları hakkında merak edilenler...

Şans Topu sonuçları 10 Temmuz Çarşamba çekilişi: Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama MPİ ekranı

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango Online üzerinden haftada 2 kez oynanan Şans Topu Çarşamba çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 10 Temmuz saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şans Topu sonuçları 10 Temmuz Çarşamba çekilişi: Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama MPİ ekranı

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

ŞANS TOPU SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

Şans Topu sonuçları 10 Temmuz Çarşamba çekilişi: Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama MPİ ekranı

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Şans Topu sonuçları 10 Temmuz Çarşamba çekilişi: Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

SON DAKİKA