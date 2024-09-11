Şans Topu sonuçları 11 Eylül 2024 TIKLA-SORGULA! Şans topu çekiliş sonucu sorgulama MPİ ekranı

11 Eylül 2024 Şans Topu sonuçları bugün saat 20.00'de gerçekleştirilen çekilişin ardından MP TV canlı yayın ve noter huzurunda belli oluyor. Haftanın ilk çekilişte kazandıran altı numara talihlisine büyük ikramiyenin kapısını açacak. 5+1 bilen yarışmacıların büyük ikramiyeye hak kazanacağı şans oyunu sonuçları için heyecan dorukta. İşte Milli Piyango İdaresi 11 Eylül 2024 Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama sayfası!