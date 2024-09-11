Giriş Tarihi: 11.09.2024 17:21
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
17:30
Şans Topu sonuçları 11 Eylül 2024 TIKLA-SORGULA! Şans topu çekiliş sonucu sorgulama MPİ ekranı
Şans Topu sonuçları haftanın ilk çekilişi için sorgulanıyor. Milli Piyango Online ile takip edilen çekiliş her hafta çarşamba ve pazar günleri yapılıyor. 20.00'da Sisal Şans iş birliğinde noter huzurunda gerçekleşen bugünkü çekilişin sonuçları için MPİ bilet sorgulama ekranı başında yerler alındı. Peki, Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte, 11 Eylül 2024 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı…