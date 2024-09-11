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Giriş Tarihi: 11.09.2024 17:21 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 17:30

Şans Topu sonuçları 11 Eylül 2024 TIKLA-SORGULA! Şans topu çekiliş sonucu sorgulama MPİ ekranı

Şans Topu sonuçları haftanın ilk çekilişi için sorgulanıyor. Milli Piyango Online ile takip edilen çekiliş her hafta çarşamba ve pazar günleri yapılıyor. 20.00'da Sisal Şans iş birliğinde noter huzurunda gerçekleşen bugünkü çekilişin sonuçları için MPİ bilet sorgulama ekranı başında yerler alındı. Peki, Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte, 11 Eylül 2024 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı…

Şans Topu sonuçları 11 Eylül 2024 TIKLA-SORGULA! Şans topu çekiliş sonucu sorgulama MPİ ekranı

11 Eylül 2024 Şans Topu sonuçları bugün saat 20.00'de gerçekleştirilen çekilişin ardından MP TV canlı yayın ve noter huzurunda belli oluyor. Haftanın ilk çekilişte kazandıran altı numara talihlisine büyük ikramiyenin kapısını açacak. 5+1 bilen yarışmacıların büyük ikramiyeye hak kazanacağı şans oyunu sonuçları için heyecan dorukta. İşte Milli Piyango İdaresi 11 Eylül 2024 Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama sayfası!

Şans Topu sonuçları 11 Eylül 2024 TIKLA-SORGULA! Şans topu çekiliş sonucu sorgulama MPİ ekranı

11 EYLÜL ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın iki günü gerçekleşen Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor.

6 numarayı öğrenmek için:

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Şans Topu sonuçları 11 Eylül 2024 TIKLA-SORGULA! Şans topu çekiliş sonucu sorgulama MPİ ekranı

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

ŞANS TOPU CANLI ÇEKİLİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Şans Topu sonuçları 11 Eylül 2024 TIKLA-SORGULA! Şans topu çekiliş sonucu sorgulama MPİ ekranı

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.

Şans Topu sonuçları 11 Eylül 2024 TIKLA-SORGULA! Şans topu çekiliş sonucu sorgulama MPİ ekranı
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