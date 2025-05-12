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ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI YAYINDA! 11 Mayıs 2025 MPİ Online Şans Topu sonuçları TIKLA-ÖĞREN
Giriş Tarihi: 12.05.2025 06:00
Güncelleme Tarihi: 12.05.2025
06:00
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen haftanın son şans topu çekilişi, noter huzurunda ve Milli Piyango Online platformunda gerçekleşecek. Bu çekilişte, 2.250.539 TL tutarındaki devreden büyük ikramiye sahibini bulmaya hazırlanıyor. Bilet sahipleri 11 Mayıs 2025 tarihli Şans Topu çekilişinin sonuçlarını öğrenmek için MPİ'nin resmi internet sitesini ziyeret ediyor. İşte, MPİ ile 11 Mayıs 2025 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı.