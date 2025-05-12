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Haberler Yaşam ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI YAYINDA! 11 Mayıs 2025 MPİ Online Şans Topu sonuçları TIKLA-ÖĞREN
Giriş Tarihi: 12.05.2025 06:00 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 06:00

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI YAYINDA! 11 Mayıs 2025 MPİ Online Şans Topu sonuçları TIKLA-ÖĞREN

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen haftanın son şans topu çekilişi, noter huzurunda ve Milli Piyango Online platformunda gerçekleşecek. Bu çekilişte, 2.250.539 TL tutarındaki devreden büyük ikramiye sahibini bulmaya hazırlanıyor. Bilet sahipleri 11 Mayıs 2025 tarihli Şans Topu çekilişinin sonuçlarını öğrenmek için MPİ'nin resmi internet sitesini ziyeret ediyor. İşte, MPİ ile 11 Mayıs 2025 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI YAYINDA! 11 Mayıs 2025 MPİ Online Şans Topu sonuçları TIKLA-ÖĞREN

Milli Piyango İdaresi (MPİ), 11 Mayıs 2025 tarihli haftanın son Şans Topu çekilişini gerçekleştiriyor. 2.250.539 TL'lik dev ikramiye sahibini bulmak için şansını arayanlar, MPİ'nin resmi sitesinden çekiliş sonuçlarını sorgulayabilir. İşte, 11 Mayıs 2025 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI YAYINDA! 11 Mayıs 2025 MPİ Online Şans Topu sonuçları TIKLA-ÖĞREN

11 MAYIS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın iki günü gerçekleşen Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor.

6 numarayı öğrenmek için:

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ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI YAYINDA! 11 Mayıs 2025 MPİ Online Şans Topu sonuçları TIKLA-ÖĞREN

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

ŞANS TOPU CANLI ÇEKİLİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI YAYINDA! 11 Mayıs 2025 MPİ Online Şans Topu sonuçları TIKLA-ÖĞREN

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.