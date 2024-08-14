Giriş Tarihi: 14.08.2024 17:40
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
17:43
Şans Topu sonuçları 14 Ağustos 2024 TIKLA-SORGULA! Şans topu çekiliş sonucu sorgulama MPİ ekranı
Şans Topu sonuçları 14 Ağustos 2024 gündemdeki yerini aldı. Milli Piyango Online ile takip edilen haftanın ilk çekilişinde büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar sorgulanır. Haftada iki kez çekilen çekilişin ilki bugün 20.00'da Sisal Şans iş birliğinde noter huzurunda gerçekleşiyor. Bugünkü Şans Topu sonuçları için MPİ bilet sorgulama ekranı başında yerler alındı. İşte, Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı…