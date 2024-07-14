Şans Topu sonuçları 14 Temmuz Pazar 2024 TIKLA-SORGULA! 💥 Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı MP CANLI

Milli Piyango Online ile Şans Topu 14 Temmuz çekilişi gerçekleşti. Sonuçlar MP youtube hesabından canlı olarak belirlendi. Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ile biletler sorgulanırken, Şans oyunu tutkunları için kazandıran numaralar birer birer açıklandı. İşte, Şans Topu sonucu sorgulama MPİ ekranı…