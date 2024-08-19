Giriş Tarihi: 19.08.2024 06:04
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
06:04
Şans Topu sonuçları 18 Ağustos Pazar 2024 BELLİ OLDU! 💥 Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ile şanslı numaralar!
Milli Piyango online ile Şans Topu sonuçları gündemde. Haftada iki defa gerçekleşen çekilişte gözler Pazar sonucuna çevrildi. Noter huzurunda yapılan 18 Ağustos 2024 Pazar çekilişinde beklenen büyük ikramiye 908.930 TL olarak duyuruldu. Saat 20.00'da açıklanacak sonuçlar için MPİ bilet sorgulama ekranı ziyaret ediliyor. İşte, Milli Pİyango online resmi sitesi ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı!